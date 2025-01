Rafael López Charques: «Más dura será la caida»

Todos sabemos de cierto personaje que bien sea por su orgullo, por su insensatez o porque nos considera como borregos cuya única obligación es obedecer, nos está guiando, para bien o para mal, los últimos años.

Nosotros opinamos que, para mal, aunque seguramente el interesado nos dirá que estamos equivocados, que no le comprendemos; que, si en vez de criticarlo hiciésemos lo que nos dice sin protestar, todo iría mucho mejor.

Como somos muy cabezotas seguimos en nuestras trece, erre que erre. Es más, en plan de advertencia, aunque ni eso se merece, le recordamos un viejo dicho, “más dura será la caída” Suponemos que nuestro personaje lo habrá oído muchas veces, por lo que será consciente de él.

Sin embargo, su manera de actuar día tras día nos lleva a pensar que eso no va con él, porque cree que tiene todo atado y bien atado. Debemos recordarle que hubo otra persona en nuestra historia reciente que también opinaba así, pero que al poco de fallecer todo se desató, prácticamente por sí solo, ante la desidia de los ciudadanos.

Suponemos que ningún lector tendrá dudas sobre a quién nos referimos, indiscutiblemente a nuestro inefable” cum fraude”, que también podríamos calificarlo como “no ejemplo de nada”.

Estamos hartos de escuchar sus rollos y sus promesas, claro qué pensará que nos hace un favor, puesto que “prometer y no dar a los tontos hace alegrar”, y como tenemos una inteligencia muy inferior a la suya ….

Últimamente, en relación con el intento de golpe de estado en cierta comunidad, hace siete años, nos hemos cansado de oírle decir que “hay que pasar página”. La verdad es que nos cuesta entenderlo. No sabemos si nos induce a ello su deseo de lograr una concordia entre todos los ciudadanos, o si simplemente es asegurarse unos votos para poder permanecer en su sillón. Nosotros nos inclinamos por lo segundo. Ello es debido a que parece ser que están programados un centenar de actos, con motivo del cincuentenario de la muerte del jefe del régimen anterior; se va a conmemorar el golpe de estado, la guerra civil y la dictadura, pero ¿no quedamos en que había que pasar página?,

Es más, estamos ya hartos de tanto lavado de cerebro. Lo único que les falta es recordarnos una vez más el bombardeo de Guernica, mientras se olvidan totalmente del de Cabra, aunque una ex ministra nació en dicha localidad.

Le repetimos la advertencia de que “más dura será la caída”, no por hacerle un favor, que no se lo merece. Cuando él vaya a caer, cosa que ocurrirá, esperemos que pronto, que no espere que sus actuales interesados amigos le echen una mano, no lo harán porque ya saben … “sálvese el que pueda”

Creemos que consciente o inconscientemente él mismo se está buscando problemas. Por ejemplo, parece ser que está tratando de impedir que su expediente académico salga a la luz pública. ¿Por qué’? Es muy natural que los ciudadanos quieran conocer la preparación de sus dirigentes. Su oposición nos induce a pensar que “hay gato encerrado”, en otras palabras, que gran parte de lo que figure en él sea falso

Debemos advertirle que él y los suyos están cercados, desde hace tiempo, por escándalos de corrupción, lo que añadido al hecho de que la Unión Europea ha redactado un informe en el que se relacionan diez deficiencias en nuestro país que lo acercan a un régimen totalitario. ¿Dónde nos pone todo eso?

En plan de hacerle in favor, le aconsejamos que no se tan aficionado a contorsionar el rostro cuando habla. De lo contrario dará lugar a que lo llamen por un nombre que no le gustará “el muecas”