Anián Berto: ‘¡¡ La Constitución es el escondite de las maldades de Sánchez !!’

Quiénes han hecho de la política un negocio y la utilizan para enriquecerse hacen que un país cómo España esté condenada a debatirse entre la supervivencia o desaparecer. Este presidente, ni es político ni tiene interés en serlo, recurre a la ignorancia de la gente, a la incultura del pueblo, a la ingenuidad y buena voluntad del ciudadano. Claramente se desenvuelve en la esfera del ejecutivo utilizando todos los resortes de poder, o los transforma en beneficio propio y a costa de saquear al contribuyente, obstruir a la justicia y engatusar a los españoles.

Pedro Sánchez no se va, agotará toda ‘su resiliencia’, La de sus 600 asesores y la agonía de los ciudadanos con capacidad de análisis y defensores de la libertad. No será nada fácil que la mayoría de los españoles (al menos) se den cuenta del daño que hace el social-comunismo a España. Sánchez tiene en su mano el Boletín Oficial del Estado y la llave de la caja del dinero de todos y, así mismo, la imperiosa necesidad de satisfacer su ego y revancha guerracivilista, contra la Historia centenaria de revueltas, violencia y enfrentamientos provocados por la sectarios izquierdistas de los años 30.

Pero, poco juego con este presidente, puede llevar a España al 36 o peor, si cabe, a los años inmediatos de la posguerra, ahora y en pleno Siglo XXI, y tras el sacrificio de distintas generaciones.

Se trata de un diseñador de estrategias malévolas y capaz de cualquier tipo de pillería, además reúne un equipo de analistas, expertos en construir muros y con conocimiento de la idiosincrasia generalizada española, unida a la fría capacidad de olvido de la gente o la indiferencia al dolor ajeno. Sánchez es un personaje capaz de sobrevolar por encima de todos los demás, un trilero incapaz de distinguir el mal del bien y al revés.

Un ejemplo sencillo de sus tácticas es utilizar la institución de sondeos CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de Tezanos, de manera torticera y no cómo órgano orientativo demoscópico, respecto a las necesidades públicas e información a la acción del gobierno, cómo protector y vigilante del proceso resolutivo público, sino lo convierte en un simple objeto de despiste que, de paso, le sirve para encubrir sus procesos retrógrados y perniciosos contra el país.

Su gabinete funciona con otras capacidades de medidas y actúa desde perspectivas más directas, con objetivos e intereses unipersonales, dirigidas y transmitidas a la población a través de discursos engañosos, actitudes irresponsables y consignas populistas dañinas, directamente al incauto ciudadano, aprovechando la permisividad de las leyes y la carencia de normas políticas, lo que utiliza para sus piruetas imprevistas y operaciones del ‘más difícil todavia’. Además, aderezado con discursos conjuntos mediáticos, que sus medios de comunicación, subvencionados con dinero público, rematan a la frágil conciencia del ciudadano y nos hace sumisos. Un sometimiento del juicio que va contra los intereses generales utilizando el dinero de todos. ¡ Jugada perfecta !.

Sobre las reacciones de Pedro Sánchez se ha escrito mucho, se especula demasiado y se aventura hasta la saciedad. Se le grita y hasta envía algún que otro ‘cobarde’ o ‘traidor’, pero poca broma, porqué lo cierto es que en sólo seis años y medio en Moncloa, ha conseguido hacer lo que ya anunció aquel vicepresidente de Felipe González, el perínclito Alfonso Guerra: ‘Vamos a darle la vuelta a España cómo a un calcetín. No la va a conocer ni la madre que la parió’. Y digo que lo intentó, lo consiguió y hasta dejaron un país con millones de parados, perpetraron los primeros atracos de corrupción y, así, comenzó de nuevo las dos España’s.

Después de populares limitados (antes Aznar y después Rajoy), surge por arte de bilibirloque, y emboscada rastrera, un Zapatero que inició la siembra de odio y volvió a dividir a la sociedad con sectarias leyes incompetentes. Este gobierno le sigue sus pasos, cómo enfrentar al hombre y la mujer con sus represivas, y no educativas, nuevas normativas que criminalizan a la gente por su condición única de sexo, instituyendo la más cruel desigualdad, una ley para la mujer y otra distinta muy represora que cohíben al hombre. Por contra, estos espabilados ‘socialescomunistas’ logran echar a la calle, o beneficiar, a miles de delincuentes en un claro desprecio a la mujer y víctimas de agresiones a través de la ley Orgánica del año 22, el ‘sí, porque sí’ de la inepta Irene Montero, la peor enemiga y odiadora de las mujeres, antes ministra de Galapagar y ahora eurodiputada a la fuga con un suculento sueldo.

Pedro Sánchez sin ser político, ni pretenderlo, sin programa ni lo necesita, utiliza otra visión respecto a sus oponentes, basado en aprovechar la inercia de otros y los cabos sueltos de las normas básicas de la Democracia, reúne a los más intrépidos personajes capaces de crear crispación y desbalijo de las instituciones que deforman la libertad y el Estado de Derecho, con daños irreparables en la mayoría de las ocasiones, cuándo no cambia la leyes e instituciones para adaptarlas a sus fechorías constantes.

Sánchez ha sido diagnosticado por expertos sanitarios, analizado por críticos leídos, entendidos en tropelías maliciosas, e incluso otros (y otras) tertulianos que, y ante tal magnitud de la grave confusión, se creen clarividentes tipo bruja Lola, que no distinguen el mal con el bien, y al revés, y nos hacen comulgar con ruedas de molinos sus actitudes sectarias, fanatismo, intereses espurios y aprovechados de la candidez política de la gente, o peor, maniquean alrededor de la dignidad y honradez de los ciudadanos.

La Constitución parece que se hizo a imagen y semejanza de Pedro Sánchez. Le viene al pelo, la manipula a placer y es el escondite de sus maldades. En el 78 no estuvo previsto que llegara algún espabilado sin escrúpulos que rizara el rizo. Sánchez entiende que todo aquello que expresamente no prohiba la Carta Magna es verosímil, aunque desbalije otros principios, la honestidad, la honradez, la verdad y la lealtad, considerando que esos valores es sólo para el otro lado del muro.

Puede pactar con los más acérrimos enemigos de España, donde algunos obtienen sus objetivos después de muchos tiros en la nuca. Es el caso de los herederos del terror (EH Bildu), junto a los separatistas y delincuentes huidos de la justicia, enemigos de España, pero dice que están legalizados. Es decir, que la Constitución no dice lo contrario, pero si sus maldades no fuesen infinitas, en España no gobernarian ni EH Bildu, Puigdemond o los socios comunistas, pero tampoco este sátrapa, un perdedor en las urnas, que desvalija la población española de su Historia, extirpa su cultura, exprime al obrero y divide a la población para regresar al odio, la confrontación y anular el avance de un país capaz, desarrollado, ávido de paz y dispuesto a grandes objetivos.

Anián Berto (R)

Periodista-escritor-hipnólogo clínico