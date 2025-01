José Manuel García Albarrán: «2024: Un año político ignominioso y fraudulento»

Pues sí… queridos lectores cuando llevamos sólo unos días del orto de este nuevo año 2025, el único título que se me ocurre para encabezar este artículo es que ‘políticamente hablando’ el finado 2024 ha sido… “Ignominioso” (vergonzoso, innoble, denigrante, oprobioso, humillante, indigno) y además “Fraudulento” (falso, engañoso, doloso, tramposo y falaz) que de cualquiera de estas formas define la RAE los dos adjetivos calificativos. Basta con observar algunos aspectos de lo acontecido en los pasados 12 meses para corroborarlo, al menos desde el punto de vista del que les escribe.

Y es que este País, cuyo gobierno multicolor presume de “Progresista”, ha conseguido pasar al ‘libro Guinness’ de los disparates políticos, urbanísticos religiosos, migratorios y sin obviar la manipulación de los medios audiovisuales, judiciales y estadísticos.

Sí… porque no deja de ser un auténtico disparate político el nombramiento ‘a dedo’ de una gran cantidad de altos cargos, de funcionarios ‘sin carrera’ y de decenas de asesores… por no hablar de las colocaciones ‘a posteriori’ muy bien retribuidas de ex ministros, ministras y ministres, que de todo hay y ha habido en ‘la viña de Ferraz’.

Antes de la últimas elecciones, el hoy Presidente del Gobierno -Pedro Sánchez- pregonó a los cuatro vientos que se comprometía a solucionar el problema de la vivienda construyendo, habilitando o asignando ¡184.000 viviendas! Pues bien lo último que se sabe es que tras 6 años se han firmado 556 acuerdos con las distintas CC.AA. para la construcción o habilitación de 24.283 viviendas sociales. ¿?

Pero esto ya no nos pilla de sorpresa ¿verdad? … Si no que se lo digan a los afectados por la erupción del volcán de la isla de La Palma en donde decenas de familias siguen viviendo en contenedores o casas prefabricadas, sufriendo temperaturas insoportables tanto en verano como en invierno. Recuerden que hizo ¡10 viajes en el Falcón 900! para prometer ‘in situ’ lo que tras más de 5 años no se ha cumplido.

Malas perspectivas se auguran para los damnificados valencianos cuyas ayudas gubernamentales están en su gran mayoría por llegar y casi tres meses después de la DANA siguen sin piso, sin coche sin escuelas y con el fango en garajes y bajos. ¡Progresismo!

Lo que sí se ha conseguido, en el capítulo viviendas, es que volvamos a la situación del “déjà vi” referente a los años 50-60, en donde familias distintas ocupaban un mismo piso y se alquilaban ‘habitaciones con derecho a cocina’ compartiendo teniendo que compartir un solo baño en el que se hacía cola para entrar.

¡Increíble pero cierto!

También han conseguido, eso sí, otro gran logro progresista… que se retraiga el número de viviendas en alquiler y que aumente en las ya alquiladas el número de ‘alquiokupas’ y sigan aumentando las ‘okupaciones ilegales’ subiendo los precios en los últimos 5 años más de un 18% y repuntando otro 3% en el último trimestre.

¿Quien puede pagar con los sueldo actuales una media de 900 a 1.200 euros mensuales por vivir de alquiler?

Gran fracaso también en el apartado viviendas ¿No les parece señores progresistas?

En materia religiosa ‘los herederos del odio’ que en la preguerra y durante la guerra civil asesinaron y violaron a miles de religiosos y religiosas -curas y monjas- quemando innumerables conventos e iglesias, siguen en la actualidad derribando cruces y profanando templos, cruces que en su mayoría recuerdan a los muertos de los dos bandos implicados en la fratricida guerra civil. Pero con su exigua, partidista y además manipulada ‘memoria histórica’, mal llamada también ‘memoria democrática’, quieren eliminar signos que llaman ‘franquistas’ para camuflar bajo este término su “Cristianofobia” producto de su ‘imposición laica’ y su falta de respeto a creencias religiosas de un gran número de españoles.

Mientras esto ocurre no cesan de inaugurar mezquitas o centros de culto -ya hay 1.800 mezquitas registradas- para ‘complacer’ y dar cobertura religiosa a los cientos de miles de musulmanes que constituyen una mayoría de los inmigrantes ilegales llegados diariamente a España -más de 60.000 en 2024- predominantemente procedentes de Marruecos, Senegal, Mauritania, Guinea, Argelia y del Sáhara Occidental.

Quizás estos políticos llamados ‘progresistas’ tendrían que mirar los resultados inquietantes de la “islamización” en países como Suecia, Bélgica, Francia, Alemania… para frenar esta invasión indiscriminada, social y económicamente inasumible.

¿Quien se está beneficiando? y ¿Cual es el fin último de esta permisiva y descontrolada invasión?

No menos importante y descarado ha sido el intento de control de algunos medios de comunicación audiovisuales que son subvencionados y ‘dirigidos’ por políticos socialistas, comunistas y nacionalistas con especial mención a la RTVE cuya gestión ha generado un déficit de casi 57 millones de euros, dinero pagado con nuestros impuestos y que ha puesto la guinda en el programa de las campanadas de fin de año en donde ‘la presentadora’ una tal ‘Lalachus’ acompañada por un tal ‘Broncano’ se mofó de los creyentes católicos

enseñando una estampa del Sagrado Corazón de Jesús cuya cabeza era la vaquilla del ‘Gran Prix’ con la complacencia y risas del presentador y lo que es peor, con el apoyo ministerial, que calificó el bochornoso acto como permisible ‘bajo el mantra de la libertad de expresión’.

¿Se habrían atrevido a insultar a otras comunidades religiosas como la musulmana por ejemplo?

Y para finalizar hay que hacer mención irremediablemente al batacazo estadístico del CIS en la predicción preelectoral y en la manipulación continua de los sondeos, en donde Tezanos -socialista de pro- miente una y otra vez intentando confundir a la opinión pública que le pagamos las encuestas, sobre la intención de voto y las preferencias de personajes políticos, provocando el desprestigio sin precedentes del Organismo que dirige ‘por mor’ de la dedocracia Sanchista.

Y desde el punto de vista judicial se podría calificar el año como escandaloso, irrespetuoso e invasivo contra la integridad y la independencia del Poder Judicial, circunstancias sin precedentes en la Historia de nuestra Democracia.

Habrá que confiar en que la Justicia vuelva a ser independiente y dé ejemplo de ecuanimidad, de equilibrio y de honradez para que los ciudadanos de a pie volvamos a creer en toda su acepción en el -Artículo 14 de la Constitución- y en que los Jueces se rijan exclusivamente por la Ley y no por cánones ideológicos y partidistas.

Permítanme finalizar con una frase atribuida a Martin Luther King:

“La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes”.

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado