Girauta sobre la corrupción socialista que rodea a Sánchez: “Es espectacular”

El eurodiputado Juan Carlos Girauta ha reflexionado sobre la corrupción que salpica al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez, y como esta se ha convertido en ‘sostenible’ gracias al amiguismo, el nepotismo y los enchufes.

En su columna en el digital El Debate, el de Vox comenta la esperpéntica declaración del hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez, en los juzgados de Badajoz en especial, el hecho de que no pudiera decir qué es la Oficina de Artes Escénicas que dirige, ni dónde está ubicada ni cuántas veces a la semana acude a su puesto de trabajo.

“Que el hermano de Sánchez no sepa dónde trabaja, ni de qué, es espectacular”, atiza Girauta.

El eurodiputado destaca la sensación de impunidad de los beneficiarios de esta corrupción política. Señala que la misma “depende más de la proximidad al déspota que de la naturaleza de la ratería, fraude o cabra”. Y que el saberse protegido, les lleva a ni siquiera saber algo tan elemental como el conocer dónde queda la oficina en la que supuestamente se trabaja.

“Sabes que te han citado como investigado por cuatro delitos y no te molestas en averiguar (o inventar) la descripción del puesto de trabajo. ¿El domicilio del despacho? Uf, para qué… ¿Cómo me contrataron? Me la pela”.