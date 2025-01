Ángel Expósito estalla por la esperpéntica declaración del hermano de Sánchez: “Nos toman por gilipollas”

Durísimo.

Ángel Expósito ha manifestado su indignación con la corrupción que salpica al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo del presidente de Gobierno en el programa ‘En boca de todos’.

En el plató del programa de Cuatro trataban la declaración del hermano de Pedro Sánchez en el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz para intentar defenderse de las acusaciones que le señalan por presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

En su declaración ante la jueza Beatriz Biedma, el ‘hermanísimo’ David Sánchez ha negado que el puesto que ocupa en la Diputación de Badajoz se creara para él y le fuera adjudicado por ser hermano del jefe del Ejecutivo.

Pero lo peor fueron las incongruencias que soltó en el juzgado, al tiempo que tartamudeaba. Que encontró la oferta “a través de un buscador de internet”, que con Badajoz no tiene “ninguna significación política más allá de mi conexión familiar”, y el colmo fue cuando no pudo describir qué era la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación extremeña, ni dónde está ubicada ni cuántas veces asistía a su lugar de trabajo.

“Me parece un escándalo. Me parece que nos toman por gilipollas. O sea, a cualquiera de los que estamos aquí le preguntan dónde trabajas, con quién trabajas, cuál es tu despacho. Oye, ¿usted va a la tele a ‘En boca de todos’ y con quién trabaja? Pues no sé. A veces con Nacho Abad. ¿Y quién es Nacho Abad? Pues no sabía decirle. ¿Dónde está la tele? Pues no sabría decirle. ¿Dónde está su despacho? Pues sinceramente no recuerdo. ¿O usted cuando habló con la productora o con Mediaset o con Mandarina? Dijeron… Pues sinceramente no recuerdo yo si hablé con Mandarina. ¿Y con quién? Pues sinceramente tampoco me acuerdo. Y usted, así sucesivamente nos toman por de verdad.

Yo, en fin, no quiero entrar en descalificaciones personales, pero este chico parece perfectamente lo que parece. Estoy de acuerdo contigo, no sé si eso fue nepotismo, si hubo que meterle a dedo, si no, pero canta la traviata”.