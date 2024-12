Expósito clama indignado ante la amnesia de Koldo, Ábalos y Begoña: «¡Zarandajas!»

Las explicaciones, cuanto más se abunda en ella, aumentan su patetismo.

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna‘ (COPE), estalló ante la actitud de los diferentes comparecientes que en estas últimas jornadas de diciembre de 2024 han ido desfilando por las diferentes estancias judiciales:

Sinceramente, me empiezan a dar pena. Salvo Ábalos, que por algo era el jefe en los chats de la trama, el resto me empieza a dar pena. En el fondo son unos pobres hombres, por mucha pasta que tengan.

Me pasa algo parecido con Begoña Gómez. Me parece una señora totalmente sobrepasada ante un juez instructor. Por su auténtico nivel, por su falta de ética, por sus ínfulas o las del presidente del Gobierno, me parece hasta patética.

En ese sentido, no entiendo la estrategia de Begoña Gómez, la callada por respuesta, salvo a su abogado, o no sabe qué contestar o sencillamente es imposible responder sin que la pifie.