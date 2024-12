Risto Mejide estalla ante las surrealistas explicaciones de Koldo García sobre la amiga especial de Ábalos

Surrealista a más no poder.

Koldo García, que ahora parece haberle encontrado el gustillo a eso de pasearse por las televisiones y pasar de plató en plató, protagonizó en la tarde del 18 de diciembre de 2024 una esperpéntica entrevista en el programa ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro).

Risto Mejide, el presentador del espacio, no dio crédito a las explicaciones que ofrecía el que fuera asesor de José Luis Ábalos, en especial en el asunto a los pagos que se le hicieron a la amiga de este, Jéssica.

Risto Mejide: «Una cosa que está en tu número de cuenta son los pagos que hiciste para el piso de la pareja de Ábalos. ¿Por qué le pagas un piso a la pareja de Ábalos?»

Koldo García: «Risto, vamos a ver, mira, yo creo que eso es la vida privada de una persona».

Risto Mejide: «¡Ah, no, no, no, perdona, no, no, por ahí no! No, la vida privada de una persona es con quien se acuesta Ábalos, que yo de ahí no voy a entrar. Pero que tú le estés pagando el piso a la pareja de José Luis Ábalos, siendo José Luis Ábalos ministro de Transporte y tú trabajando para él, no me parece vida privada, no me parece vida privada, por ahí no. Entonces, ¿por qué le pagabas el piso a la pareja del ministro, del exministro?»

Koldo García: «Porque era amiga mía y nosotros llegamos a un acuerdo él y yo, estuvimos muchísimo hablando con él, era una situación puntual, la cual se alargó, y vamos a esperar a que demostremos que eso era así. Bueno, es verdad que yo tenía dinero, ¿vale? Yo tenía cierto cariño o cierto respeto a esa persona y colaboré con ella para poder afrontar una situación que tenía ella. Y ella también estuvimos hablando cómo resolver esa situación».

Risto Mejide: «¿De dónde salía ese dinero?»

Koldo García: «Mío, señor. No salía de ninguna, de nada ilícito. Eso era mío. Y dirás, ¿cómo es posible que con mi sueldo, con mi sueldo de 6.000 euros, que a ti te parece poco, me gustaría ver tu nómina…?»

Risto Mejide: «No, me parece poco para la cantidad de gastos que tenías. Prestabas a uno, al otro le pagabas un piso, perdóname, de 2.900 euros al mes, ya solo con eso se te iría la mitad de la nómina. Tú le pagabas la mitad de la nómina. ¿Me quieres hacer creer que le pagabas la mitad de la nómina a la pareja de un amigo tuyo? ¿De tu jefe?»

Koldo García: «No. O de un amigo. Depende en qué situación, ¿no? Depende en qué situación puede ser amigo o jefe. O en eso sí estarás de acuerdo, por lo menos.

Risto Mejide: «Sí, pero que no nos engañemos, un sueldo público….»

Koldo García: «No, vamos a ver, perdón. Eso sí que lo vamos a dejar claro. Yo puedo tomar una decisión y puedo hablar con esa persona que es amiga mía. Puedo llegar a un acuerdo e entendernos. Es amiga de Ábalos. Yo no me voy a meter si era pareja o no era pareja. Están las transferencias hechas y tengo los justificantes».

Risto Mejide: «Tú cobrabas 6.000, le pagabas 2.900, a mí no me salen las cuentas».

Koldo García: «Bueno, vamos a ver, mira. Igual es que soy demasiado buena persona. Pues igual te lo puedes creer o no te lo puedes creer. No, no todo en la vida es el dinero. Eso también lo tengo muy claro. ¿Vale? Y otras cosas más importantes. A ver. Solo te basas en mi nómina. Te estoy diciendo que había tres nóminas y que había ingresos de sobra».

Risto Mejide: «En total, ¿cuánto cobrabas al mes? ¿Me has dicho 6.000 euros o me lo has dicho tú? ¿Cuánto cobrabas al mes?»

Koldo García: «Pero para un solo tema. O sea, mira, vamos a ver. Yo cobraba 6.000 euros al mes. Vale. ¿Me puedo equivocar? En total. Vale. Pero hay otras personas que tenían 3.000 euros al mes. Y otra persona que tenía otros 3.000 euros al mes. Por decirte así. Eso ya da una cantidad de 12.000. Por ejemplo».

Risto Mejide: «¿Cobrabas 12.000 euros al mes?»

Koldo García: «No, no. Acabo de decir. Tú lo haces todo en una unidad. Pero que hay tres personas incluidas».

Risto Mejide: «Pero ¿quién pagaba los 2.900?»

Koldo García: «Yo».

¿Koldo poniendo piso en Benidorm a nombre de su hija? No, Pepe Bono, el de las 4 offshore en Santo Domigo. Su hija (en paro) compró con 24 años un ático de lujo por 631.062€. La otra con 12 un ático de 1,6M€ con vistas al Retiro. Compras extrañas que nunca pudieron explicarse. pic.twitter.com/RdE2Vb19Se — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) March 2, 2024

LOS CONTROVERTIDOS 2.900 EUROS

Risto Mejide: «¿De dónde salían esos 2.900?»

Koldo García: «Bueno, pues parte me daba Jessica y yo le ayudaba en lo que podía».

Risto Mejide: «¿Que Jessica te daba el dinero a ti? Para que tú pagaras su…»

Koldo García: «No, no. Estás buscando…»

Risto Mejide: «No, estoy intentando entenderlo».

Koldo García: Mira, el dinero venía de un sitio lícito. No era nada ilegal. Se podrá demostrar o no. Es decir, porque tenemos que ver lo que decida su señoría. Y ahí nos quedamos. Es que es un tema…

Risto Mejide: «¿Alguien te pagaba a ti para que tú le pagaras el piso a Jessica? Un sitio lícito, me has dicho».

Koldo García: «No, no, no. Yo no he dicho en ningún momento… Vamos a ver, Risto…»

Risto Mejide: «Es que quiero entenderlo, Koldo. De verdad que es importante».

Koldo García: «Si yo me entiendo lo que quiero decir. Tú solo….»

Risto Mejide: «Pero la idea es que lo entendamos los dos».

Koldo García: «Sobre todo lo más importante es que lo entienda su señoría para saber si hago lo correcto o no».

Risto Mejide: «Eso desde luego. Aquí no es el juicio, es en otro sitio. Pero que nuestros espectadores, ya que les hacemos perder el tiempo con esta conversación, pues al menos que se lleven en claro de dónde salían esos 2.900».

Koldo García: «El tema del piso, ¿vale? Sí. Se pagaba legalmente. Yo ayudaba a pagar ese piso».

Risto Mejide: «Pero no lo pagabas todo».

Koldo García: «No, señor».

Risto Mejide: «¿Quién pagaba el resto?»

Koldo García: «Pues a veces lo daba la señora Jéssica».

Risto Mejide: «Pero vamos a ver. Koldo, aquí me estás diciendo la 13-14. Yo he visto esas transferencias por Bizum de 2.900 euros tuyos».

Koldo García: Sí, señor».

Risto Mejide: «Pues salían de tu cuenta. Tú pagabas 2.900 euros al piso de Jéssica».

Koldo García: «¿Y eso no quiere decir que a mí me den parte del dinero?»

Risto Mejide: «¿Jéssica te pagaba a ti para que te pagara su piso?»

Koldo García: «Bueno, repito que era una situación la cual no era permanente, ¿vale? Hay que ver en qué situación se llevó aquello, a cabo aquello, porque…»

Risto Mejide: «Yo respetando totalmente las situaciones personales de cada uno. Pero quiero saber, quiero entender en qué situación se puede justificar que una persona te pague a ti para que le pagues su piso».

Koldo García: «Vamos a ver, el alquiler no se iba a quedar ahí. Era una situación transitoria, lo he dicho mil veces. Es decir, esa persona no se iba a quedar ahí».

EL CONTRATO DE ALQUILER DE MARRAS

Risto Mejide: «O sea, el contrato de alquiler lo tenías tú».

Koldo García: «No, no, no, yo no. Lo tenía un amigo mío, ¿vale? Estás buscando algo que no es. Mira, tú y yo nos juntamos, ¿vale? Y oye, mira, no sé dónde encontrar algo. Sí, sí. Y no sé dónde encontrar algo. Y no sé dónde encontrar algo para que pueda vivir una persona y una amiga mía que tiene una situación X, ¿vale? Y digo, no sé lo que hacer. Oye, mira, yo voy a alquilar un piso porque lo voy a dedicar a ciertas cosas y demás, que tengo unos proyectos, ¿vale? Y lo voy a coger aquí, si quieres, para que salga del paso. Digo, se queda ahí a dormir y luego ya buscaremos una solución. ¿No?»

Risto Mejide: «Entonces, esa persona que se queda en ese piso te paga a ti una parte del alquiler. Y tú pagas todo el monto del alquiler.

Koldo García: «Se lo doy a él y digo, ya está».

Risto Mejide: «Un piso que es cuyo contrato de alquiler lo tiene una tercera persona que no eres tú tampoco».

Koldo García: «No, señor. Porque no se iba a quedar ahí, repito».

Risto Mejide: «Pero tú te das cuenta que esto es un lío monumental».

Koldo García: «Bueno, yo no lo veo tan lío».

Risto Mejide: «¿Esos ingresos entonces están documentados en tu cuenta corriente?»

Koldo García: «Sí, señor. Pero si lo tiene allí… Si es que hay que verlo todo. Es decir, la pregunta es, ¿se hizo correctamente? Pues igual hay errores que habría que…»

Risto Mejide: «¿De quién era ese piso entonces? ¿Quién tenía el contrato de alquiler?»

Koldo García: «Un amigo mío. El cual me llevaba muy bien con él».

Risto Mejide: «¿José Luis Ábalos?»

Koldo García: «No, señor. Era una persona. Hombre, todo, todo, no, señor. O sea, algo podemos respetar de la intimidad de los demás».

Risto Mejide: «¿Es político? ¿Del entorno del PSOE?»

Koldo García: «No, otra persona. Hombre, algo sí, déjame un poco».

Risto Mejide: «¿Y por qué lo haces tú eso? Es que tampoco me queda claro».

Koldo García: «Porque soy amigo de ella. Es que tu valoración de la amistad es distinta a la mía».

Risto Mejide: «Pero tú eres un chollo como amigo, ¿no? O sea, alquilas el piso, das préstamos… Oye, pero, madre mía, te deberían canonizar en vez de…»

Koldo García: «Algunos ya lo han hecho. La pregunta es, ¿puedo demostrar todo eso? ¿Es algo ilícito? ¿Es ilegal? ¿Puedo demostrar que lo he hecho? Sí».