El vomitivo mitin de Yolanda Díaz en la capilla ardiente de Marisa Paredes: «Me abroncó porque no podíamos dejarnos avasallar por la derecha»

Un mitin a la salida de la capilla ardiente.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, dio la nota este 18 de diciembre de 2024 a la salida del Teatro Español donde estaba la capilla ardiente de la actriz Marisa Paredes.

La líder de Sumar, lejos de resaltar el trabajo cinematrográfico y teatral de la fallecida artista, quiso reivindicar el valor de lucha política de Paredes:

Bueno, me van a permitir que hoy manifieste mi tristeza. Quería muchísimo a Marisa Paredes, soy amiga de su familia, de ella mucho. Me llevo, siempre les digo que tengo la suerte de ser como soy, gracias a personas como Marisa Paredes. He nacido en una casa con mujeres y hombres como ella, son lo mejor de nuestro país. Es una de las grandes en España, en la cultura, en la justicia social.