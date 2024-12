La nueva ‘groupie’ de Sánchez trata de desacreditar la foto de Aldama en Ferraz y se lleva un colosal pescozón de Esteban Urreiztieta

Está claro que quiere ganarse el bocadillo de Ferraz o de Moncloa.

Sarah Santaolalla se ha convertido por méritos propios en la nueva ‘groupie’ de Pedro Sánchez y, por ende, del PSOE, y va a defender la causa hasta los extremos más ridículos.

La noche del 17 de diciembre de 2024, en el programa ‘Código 10‘ (Cuatro), se analizó la entrevista que Nacho Abad le hizo a Koldo García en la que se pusieron sobre la mesa asuntos como las fotos de Víctor de Aldama en el reservado de un mitin de Pedro Sánchez o presente junto con Ábalos en una reunión en la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Santaolalla quiso hacer de menos esas fotos asegurando que cualquier ciudadano podría haber acudido a esos eventos, algo que rápidamente tuvo que corregírselo Esteban Urreiztieta, subdirector de ‘El Mundo’.

Aquí hay medios que dijeron que aquí había un vídeo con el presidente del gobierno. No, es una foto, es un live del iPhone que tiene movimientos, son fotos con movimiento. Segundo, es a la puerta de un acto de un mítin. A los actos y a los mítines se acerca gente que es militante y gente que no es militante para informarse del programa o para informarse del mismo acto. Así que puede acudir, son públicos, pueden acudir Aldama y toda la patrulla que quieran acercarse. Y tercero, cuando Aldama se hacía fotos con Enrique Ossorio , miembro del Partido Popular, número dos de la señora A yuso , o cuando se hacía fotos con Ana Botín , compartían actos, momentos, reuniones, ¿probaban algo esas fotos? ¿Probaban algún tipo de delito? ¿Probaban algún tipo de fraude? ¿Probaban absolutamente algo? Porque esas fotos existían y existen.

Para Urreiztieta, las fotos tenían un valor evidente:

Significa que el Partido Socialista le ha dado entrada a recintos a los que no tiene acceso el público en general. El público en general no puede acceder a Ferraz y sentarse ahí en una sala de juntas o en la tercera planta, el público en general no puede asistir a un acto de partido y mucho menos al backstage para sacarse una fotografía con el presidente del gobierno, y el público en general no puede asistir la noche electoral a Ferraz y sentarse allí como hemos visto retratado al señor Aldama. El Partido Socialista le dio un acceso privilegiado al señor Aldama y eso es una realidad. La noche electoral el señor Aldama accedió a la sede de Ferraz por el garaje.