Luis María Pardo anuncia cuál es el aterrador paso final de Sánchez: “El riesgo institucional es real”

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa y uno de los letrados personados en la acusación del caso Koldo, regresa a ‘Tiempo de hablar‘, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para desgranar las claves de la semana más complicada para el PSOE.

Primero, con la declaración de Víctor de Aldama, comisionista de la trama que salpica al partido político del Gobierno; luego, con el propio Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos y, más tarde, con Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo.

Pardo defiende su papel en las causas de corrupción del PSOE en defensa de la democracia: «Estamos hartos de la incompetencia de los políticos y su desconexión con nuestra realidad, la de los ciudadanos».

«Hay una carencia absoluta de humanidad, que se convierte en incompetencia y deshumanización, por parte de los políticos, que ya vivimos en la crisis del Covid-19, también con el volcán en Canarias. El Estado abandona a los ciudadanos y lo está volviendo a volver a hacer. Debemos denunciar a estos políticos incompetentes, que por inacción o por oportunismo».

«No se trata de PSOE, PP, Podemos-Sumar, Vox, … Se trata de POLÍTICOS CONTRA EL PUEBLO. Políticos que nos machacan a impuestos, que cobran como el 1% de la población más rica, pero que no nos ayudan. Es más, incluso a veces niegan esa ayuda todo por cálculo partidista. Es momento de decir BASTA. Queremos justicia».

Pardo denuncia presiones, intentos de coacción contra él y la organización que lidera, por personarse en las causas judiciales donde se examina la corrupción socialista.

“Hemos recibido amenazas directas”

“Estamos ante un riesgo real institucional”

“Sánchez está entre la espada y la pared y va al conflicto institucional”

“Koldo se lo va a comer todo”

“No nos dejan estar ahí, van a tener que dar explicaciones”

“Van a tener que hacer una amnistía de la corrupción al PSOE”

“Aldama no titubea, no tiene miedo, responde a las preguntas. No se va a comer las responsabilidades penales de nadie”

“Sánchez debe dimitir, se debe ir a su casa por responsabilidad política”

“Aldama era el ministro sin cartera de la comisión”

“Los medios de comunicación de izquierdas tratan de desviar la atención”

“Sánchez debe asumir responsabilidades, vamos a seguir presentando acciones penales hasta que nos dejen”

“Estoy invirtiendo toda mi vida sin cobrar un céntimo”

“Levántense del sofá si quieren ayudar y acabar con la España de la corrupción”

“Se han esnifado España con la ideología”

“Van a salir causas de corrupción por todas partes”

“Nos han llevado a un Estado casi fallido”

“Esto también se puede llamar golpe de Estado”

“El Gobierno del bulo va a decidir lo que es noticia”

“Como Sánchez coja la Justicia, se acabó”