El brutal aviso de Iván Espinosa de los Monteros: «Esto acabará mal y el que peor será Pedro Sánchez»

En Periodista Digital había muchas ganas de recibir a Iván Espinosa de los Monteros y más, de hacerlo en un ambiente cálido y distendido como es el ‘Tiempo de hablar’ de Alfonso Rojo.

El exdiputado en el Congreso y exportavoz del Grupo VOX en la Cámara Baja es sin duda una de las grandes ‘pérdidas’ de la política nacional en los últimos tiempos.

Espinosa de los Monteros necesita quizás de mucho tiempo y espacios como este para explicar sus razonamientos, sensibilidades y nuevas direcciones, y asimismo, para opinar sobre todo lo que está aconteciendo en nuestro país en materia política -y de forma inexorable, en asuntos judiciales-:

«España está en un momento muy preocupante, como todo Occidente, llevamos dos décadas con el compás perdido»

«El ‘woke’ es el recipiente en el que se meten todas estas políticas dañinas y corrosivas del marxismo cultural»

«La izquierda ha desaparecido y ya solo se dedica a lo ‘woke’, que hace mucho daño a nuestra forma de vida»

«Todo es reversible, pero hace falta gente que sepa, que sepa defenderlo y que esté dispuesto a dar la batalla política»

«Mi relación con Santiago Abascal a día de hoy es correcta y no muy intensa»

«Meloni-Miley-Trump es un triángulo de lo más interesante. Tienen cosas que podríamos importar mañana»

«En España estamos enfrascados en problemas que nos creamos nosotros mismos, pero seguimos teniendo mucho potencial»

«El nivel de los líderes sindicales en España es… ¡Y nadie les dice que por qué son tan torpes!»

«¡Cada español que nace hoy lo hace con 30.000 euros de deuda!»

«En los últimos años nos hemos acostumbrado a vivir peor; y esto los más jóvenes no lo saben»

«Están demostrando que un inmigrante legal medio y que viene a trabajar consume más recursos de los que genera»

«¡El mundo ‘woke’ se cobra víctimas mortales! ¡Cuánto imbécil hay en este país!»

«El PSOE viene siendo lo mismo desde hace más de cien años; un partido fundado por gente violenta»

«Zapatero revivió el PSOE auténtico, el del odio y el resentimiento, no tuvo problema en insuflar aire a ETA»

«Creo que la oposición no está en su mejor momento y eso es muy triste»

«Esto acabará mal y el que va a acabar peor será Pedro Sánchez, que tendrá que irse a vivir fuera porque aquí no le será fácil salir por la calle»