Antonio Ledezma desvela a Rojo el antídoto contra el fraude electoral de Maduro: “Votación masiva”

Antonio Ledezma (San Juan de los Morros, 1955) es un político venezolano. En su dilatada trayectoria ha sido alcalde del municipio Libertador de Caracas en dos ocasiones y gobernador del antiguo Distrito Federal, alcalde mayor del Distrito Metropolitano de Caracas, Diputado del extinto Congreso Nacional de Venezuela (actual Asamblea Nacional) y Senador de la República.

Fue detenido en el 2015 por la dictadura de Nicolás Maduro por supuestamente conspirar para un intento de golpe de Estado. En 2017, cuando se encontraba en prisión domiciliaria, escapó por tierra hacia Colombia. Posteriormente, se desplazó a España donde reside en calidad de asilo político.

Ahora, es el protagonista de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En una afable conversación con el director de Periodista Digital, ha tratado la situación del país sudamericano y las expectativas de cara a las elecciones presidenciales de este domingo, 28 de julio, en las que Edmundo González, se mide contra Maduro.

“Tenemos mucha fe y esperanza para librar esta batalla épica, protagonizada por millones de venezolanos”

“En este momento hay un pueblo unido que quiere que Maduro se vaya”

“Yo sentí miedo cuando me apresaron. Pero estamos transformando el miedo en fortaleza para salir de la dictadura”

“La amenaza del ‘baño de sangre’ de Maduro se le ha vuelto en contra: sus socios del Foro de Sao Paulo la han criticado”

“Hay algo que mucha gente no sabe: el comando de campaña de María Corina Machado está refugiado en la Embajada de Argentina por la persecución de Maduro”

“El antídoto contra el fraude es la votación masiva”

“Se ha montado un equipo de trabajo para vigilar los centros de votación para desmontar el ardid del fraude”

“Si bien la cúpula de las Fuerzas Armadas está con el Gobierno, los mandos medios y los soldados rasos sufren la crisis”

“El caso de Venezuela debe servir de ejemplo para que no pasen estas cosas en el mundo”

“Chávez y Maduro han ocasionado una catástrofe humanitaria en Venezuela”

“Venezuela ha tenido que soportar un calvario de más de 25 años”

“Hay más de 8 millones de venezolanos en el exilio. Solo en España hay medio millón”

“No entiendo que alguien como Zapatero, con formación democrática no combata el Régimen dictatorial de Maduro”

“En las maletas de Delcy algo había. Si no, no lo ocultarían”

“Si no hay justicia no hay paz. Debe estar a cargo de las instituciones que han sido menoscabadas por Maduro”

“Somos diferentes al esperpento que es el chavismo. No queremos linchamientos pero tampoco queremos impunidad”

“Hay que cuidar la libertad de expresión y la separación de poderes. De lo contrario, la democracia española corre riesgo”