Rafael López Charques: «Año nuevo, vida incógnita»

Todos hemos oído muchas veces, por estas fechas, el viejo dicho “año nuevo, vida nueva “Aunque no lo decimos, esperamos para nuestros adentros que esa vida nueva sea mejor que la que hemos disfrutado. Unas veces se cumplen nuestras esperanzas y otras no.

Si nos referimos a la vida como nación, no podemos mantener el dicho. Creemos que lo más correcto será decir lo del enunciado de este comentario.

Efectivamente, ¿cuál es nuestro futuro? Nadie lo abe, es quizás, la mayor incógnita que tenemos en la actualidad, porque tal como vamos, todo puede ocurrir.

Hay comentaristas, tanto en prensa como en televisión, que opinan, en base a algunos indicios que dicen detectar, que va a pasar esto o lo otro.

Con todos nuestros respetos hacia los mismos, mantenemos que nuestro futuro es una incógnita. Que dada la forma de actuación de “cum fraude” puede ocurrir cualquier cosa, para nuestro bien o nuestro mal. Solo el tiempo nos desvelará la respuesta acertada

Por lo de pronto ya nos han anunciado doce nuevas subidas de impuestos, que sumadas a las ochenta y una que ya hemos sufrido, hacen un total de noventa y tres desde que nuestro trabajador líder detenta el poder, lo que supone más de trece al año. No está mal. Lo que sí está mal es para lo que se emplea con frecuencia nuestro dinero. Según parece las irregularidades en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas han dado lugar a que siete científicos del mismo con renombre internacional lo hayan abandonado. No es de extrañar pues parece que se emplea dinero del centro para comprar obras de arte, cuadros, etc. No han aprendido que hay cosas más urgentes en que gastar nuestro dinero.

Se inician las actividades para conmemorar, no el cincuentenario de la Constitución, sino del fallecimiento del antiguo dirigente. Es curioso, un dirigente del partido del gobierno afirma que “lo que se conmemora en 2025, son cincuenta años de España en libertad. Libertad de verdad, no de la patraña de la libertad para los que se pueden pagar todo y destrozar lo público”

La verdad es que no lo entendemos. ¿Quiénes se pueden pagar todo? Cierto que hay gente en la derecha, pero también hay mucha en la izquierda que viven como nunca habían soñado gracias a que están en el partido que detenta, por lo de ahora, el poder. No se avergüenzan de ello, al revés, pregonan en todo momento que están para servir al pueblo, aunque no aclaran que, bajo su punto de vista, los pueblos son ellos mismos.

Por otra parte, hablan de los que destrozan lo público. ¿Quienes creen ustedes que son? A nosotros no nos cabe la menor duda de que son los mismos que los anteriores, que han entrado a saco en las instituciones del Estado.

Lo comentado nos hace recordar a la época del despotismo ilustrado, cuyo lema “todo para el pueblo, nada para el pueblo”, parece que siguen los que nos gobiernan.

En definitiva, ¿qué nos traerá el año que acaba de comenzar?, la única respuesta con sentido es ¿quién lo sabe? La gran incógnita es si seguiremos siendo marionetas para que experimenten con nosotros.

Consecuentemente debemos estar preparados para todo, y ese todo incluye echarlos, democráticamente, de una vez en cuanto se presente la ocasión, que hasta es posible que nos la brinden ellos mismos dado su comportamiento, todo un ejemplo de engreimiento y complejo de superioridad.

Españoles todo puede pasar en este año que comenzamos y en gran medida depende de nosotros.