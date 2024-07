NO PEDÍ NACER

Exige que lo mantengan sus padres con 21 años alegando que él no eligió nacer: «No estoy obligado a trabajar». (ABC)

Un buen día, frío y lluvioso, Peter (así le llamaremos) se dirigió a sus padres de manera solemne: ‘Yo no os pedí que me trajerais al mundo. Es vuestra responsabilidad, de modo que no pienso trabajar. Vosotros me daréis todo lo que necesito’.

Los padres se quedaron atónitos. No supieron articular palabra. Peter, aprovechó el momento para meterse en su habitación. Con un buen ordenador, una radio portátil Sangean-WR-7 y sus correspondientes altavoces, unas pequeñas estanterías repletas de libros, aire acondicionado…

Antes de que los padres de Peter se repongan, podemos preguntarnos si nos gustaría un mundo en que todos los hijos hicieran los mismo que Peter. Si lo que exige Peter es bueno y razonable, deberíamos querer que todos los hijos hicieran lo mismo. Parece de sentido común querer cosas buenas y razonables. Pero ¿es bueno y razonable que los hijos no se independicen? Creo que sería un maloliente retrete planetario.

Primero, ¿es bueno para los padres que sus hijos no se independicen y sigan- in aeternum- en casa de los padres viviendo de la sopa boba? Probablemente, exigiendo algo de jamón y chorizo. Y una cervecita.

Imaginemos que Peter conoce a Carlota. También es una hija que le dijo a sus padres que ella no había pedido nacer (¿podía haberlo hecho?) y que, por tanto, toda la responsabilidad era de sus padres. Carlota iba tres veces por semana a la habitación de Peter. Allí hablaban, bebían, copulaban hasta entrada la noche. Tres días de la semana, Peter iba a la habitación de Carlota, en la que hacían lo mismo. Sólo que, en este caso, bebían té. La familia de Carlota era muy aficionada al té. Aunque, además del té, los padres de Carlota procuraban preparar una cena decente para no soportar las quejas de Carlota. Con el tiempo, y casi sin querer, Carlota quedó embarazada. Se planteó el problema de si debía abortar, dado que no le habían pedido permiso al feto

En este momento, se produce una bifurcación vital. De repente, aparece un mundo (A) en el que Carlota aborta sin pedir permiso al feto. Esto les plantea un problema, pero piensan que los padres de Peter y de Carlota les echarán en cara que han tenido un hijo sin pedirle permiso. O sea, han hecho lo mismo que hicieron sus padres. Nos acusarán de incoherencia y puede que nos echen de casa. El gobierno es conservador y apoyará a los padres. ¡Son todos unos fachas!

Deciden el aborto. Carlota ha permitido que Peter opine, porque no es feminista y trata a Peter como un igual. Deciden seguir con su miserable vida. Pero esto es sólo la opinión del que observa su vida, o sea, yo. No sabemos lo que realmente piensan Peter y Carlota. Cada vez que ha aparecido este tema, han conseguido desviar la atención y pasar a otra cosa.

Mientras tanto, los padres de Peter y Carlota ven cómo pasa la vida de sus hijos succionando la suya. Concretamente, el padre de Peter, Alfred, ha tenido que buscarse otro empleo para hacer frente a los gastos de su hijo. Las cenas son, de cada vez, más exigentes. Además, hay que comprar ropa, calzado. Las modas cambian, en fin. Lo mismo sucede con Carlota. Su padre John y su madre Elisabeth, están en tratamiento por depresión. De momento, resisten, pero no pinta bien.

Abrevio, para decir algo de la versión (B) del mundo. En esta versión, Carlota no aborta. Pare un hermoso niño, al que llaman Leónidas. Llora como un descosido, pero, de momento, no se queja. Sin embargo, Carlota imagina que puede llegar el día en que Leónidas le diga: ‘No me perdiste permiso’.

Carlota llama a Peter por el móvil. Le dice, ‘nos vamos, ahora’. Peter y Carlota, con los ahorros (tenían una paga semanal de sus padres) habían comprado una caravana.

¡Viviremos allí, de momento! Y deciden iniciar una nueva vida. O sea ‘la vida auténtica’. La que se esfuerza por ser algo con el propio esfuerzo, la que rechaza ser parásito.

Por cierto ¿qué opinan de la paguita estatal?

Sebastián Urbina