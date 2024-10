SIGUEN IGUAL DE MISERABLES

Leí un artículo en El Mundo (29/4/2015) de Antonio Lucas, titulado ‘Los mendigos son feos’. ‘La propuesta de fumigar a los mendigos de las calles de Madrid es un gesto antiguo, carca y cruel. Algo apestoso. Y peor aún si se apoya en la teoría de que afean el recorrido de los turistas’.

¿Es cierto que Esperanza Aguirre quería fumigar a los mendigos? No. Se trata de una metáfora poética del articulista progresista para que veamos la repugnancia moral que produce la derechona reaccionaria y cruel.

Encima, a la represora del PP, le preocupa que los mendigos que duermen en las entradas y en los bancos de plazas y calles pudieran perjudicar el turismo. ¡Sólo se preocupan por el dinero! ¡Qué asco!

A diferencia de la barbarie de la derecha, los articulistas progresistas, no solamente invitan a los mendigos a pernoctar en sus entradas, si quieren. Les invitan a cenar y dormir en sus casas para evitar el frío y la humedad de la noche.

En esta línea, ya avanzada por la izquierda, el Papa Francisco, el 1 de Julio de 2014, invitó a cenar, en el Vaticano, a unos 200 mendigos que fueron recibidos y atendidos en su nombre, por el Presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, el Cardenal Giuseppe Bertello. Según informó el 3 de julio el diario de la Santa Sede, L’Osservatore Romano (LOR), la autoridad vaticana acompañó durante toda la velada a los invitados, con quienes intercambió palabras, impresiones, y vivencias personales.

Pero los rojos no se conforman con lo que ha hecho el Papa Francisco. Primero, los articulistas progresistas sentirían desdén o desprecio porque se trata de la Iglesia Católica. Segundo, dirían que es una muestra de hipocresía catolicona porque les invita sólo una vez.

El periódico progresista El País abroncaba a Esperanza Aguirre en el editorial ‘El Acento’ por lo de los mendigos. Porque «dormir en la calle no es delito», que se sepa. Que «cuentan el paro, las menores prestaciones y la mayor pauperización». Además, si «estas razones no le convencen» que se entere de que ‘’los mendigos no quieren estar en albergues’’. Que ellos «desean beber a sus anchas, odian estar encerrados y cumplir trámites, como ya sabían los reformistas sociales del XIX».

Imaginemos que Esperanza Aguirre hubiese dicho que ‘los mendigos no quieren estar en albergues porque desean beber a sus anchas’. ¿Qué hubiera hecho la chusma de izquierdas? Berridos y rebuznos indignadísimos.

La izquierda no quiere darse cuenta de que su modo de producción colectivista ha fracasado rotundamente. Siempre. Sólo hay, al menos de momento, la economía de mercado.

El articulista Antonio Lucas, no solamente se solazaba con la falsa fumigación de los mendigos de la mano de la cruel Esperanza Aguirre, sino que, además, mentía para terminar de apuntalar la agonía de los mendigos. No es cierto que Aguirre propusiera expulsar a los mendigos, en vez de ayudarles. Dijo, públicamente, que se necesitan albergues para acoger dignamente a estas personas. También mentía el articulista progresista, cuando dijo que Aguirre tiene la solución para los mendigos: tapiarlos.

Estas infamias progresistas sucedieron en 2015. ¿Ha cambiado algo en 2024? Siguen igual de miserables y vomitando sobre la derecha. Ahora, han votado a un ‘puto amo’ que- como aprendiz de dictador- tiene socios comunistas y Bildu etarras, amenaza a los jueces y periodistas independientes, amnistía a los golpistas catalanistas, coloniza las instituciones y lanza a la ‘fachosfera’/ultraderecha al que se atreve a criticarle, con la ayuda de las criadas mediáticas subvencionadas. Un gobierno miserable votado por feligreses sin escrúpulos.

‘El PSC reconoce explícitamente que ha dejado de ser una formación comprometida con el orden constitucional y la unidad nacional para pasar a ser una organización nacionalista, separatista y antiespañola’. (A. Vidal Quadras)

¿Es un insulto llamar granujas al PSC, PSOE, sus dirigentes y votantes? No. La situación es tan grave, que una oposición suave- como en tiempos de normalidad política- es inmoral y estúpida.

Patéticas declaraciones de Alberto. ‘Reconoce conversaciones con Junts’. O sea, con Puigdemont, el prófugo de la justicia, golpista, chantajista y enemigo declarado de España. ¿Gestión y moderación?

O alternativa real a la izquierda gobernante, o inicua/inocua alternancia. Otra cosa es engañar a los votantes, como ya hizo Rajoy, con mayoría absoluta. ¿Cuándo despertarán los votantes populares?

Última Hora. ‘The Economist’ acusa a Sánchez de aferrarse al cargo «a costa de la democracia española».

¡Sánchez se ha arrodillado ante los proetarras de Bildu, sometiéndose a sus exigencias en orden público/seguridad ciudadana!

Rosa Díez: «Las bases del PSOE son tan sectarias que odian más a la derecha que a los herederos de ETA»

¡El PSOE y sus feligreses/votantes, ejercen de miserables, con fanática arrogancia!

Sebastián Urbina