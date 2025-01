Alfonso Ussía: «Puigdemont es hoy el presidente del Gobierno de España»

Siempre genial Alfonso Ussía.

Bajo el título «El ridículo«, el veterano columnista lanza en ‘El Debate‘, este 30 de enero de 2025, una dura crítica contra la clase política española, a la que acusa de haber perdido el sentido de la vergüenza y de hacer el ridículo de forma constante.

Ussía comienza su artículo con una contundente afirmación: «El ridículo es una enfermedad contagiosa. Y en España, la epidemia está alcanzando niveles alarmantes».

A partir de ahí, el columnista desarrolla su tesis principal: los políticos españoles han normalizado comportamientos absurdos y vergonzosos, sin ser conscientes del daño que causan a la imagen del país.

El autor repasa algunos de los episodios más bochornosos protagonizados por representantes públicos en los últimos meses.

«Desde el ministro que confunde Países Bajos con Países Bálticos, hasta la diputada que cree que los toros nacen con cuernos, pasando por el alcalde que inaugura una fuente sin agua», enumera Ussía con su habitual sarcasmo.

Pero más allá de las anécdotas, el periodista apunta a un problema de fondo: la falta de preparación y de sentido del ridículo de gran parte de la clase política.

«Vivimos en un país donde cualquiera puede ser ministro, diputado o alcalde. No importa su formación, su experiencia o su capacidad. Lo único que se valora es su lealtad al partido y su habilidad para hacer el payaso en las redes sociales».

Ussía no se muerde la lengua a la hora de señalar a los responsables de esta situación.

«La culpa es de los partidos políticos, que han convertido la mediocridad en virtud y el esperpento en estrategia electoral».

Y añade: «Pero también es culpa nuestra, de los ciudadanos, por permitir que estos personajes nos representen y por reírnos de sus ocurrencias en lugar de exigirles un mínimo de dignidad».

El columnista concluye su artículo con un llamamiento a la reflexión:

«Es hora de que recuperemos el sentido del ridículo. De que volvamos a sentir vergüenza ajena ante los disparates de nuestros políticos. Solo así podremos empezar a cambiar las cosas».

Alfonso Ussía es uno de los columnistas más veteranos, polémicos y brillantes del panorama periodístico español. Nacido en Madrid en 1948, cuenta actualmente con 77 años. Hijo del conde de los Gaitanes y nieto del dramaturgo Pedro Muñoz Seca, ha desarrollado una larga carrera como periodista, escritor y comentarista político. Ha colaborado con los principales medios de comunicación del país, como ABC, La Razón o El Mundo, y es autor de numerosos libros de ficción y no ficción. Entre sus libros más destacados se encuentran:La serie del marqués de Sotoancho, que incluye varios títulos.

