Lobato hace un ridículo espantoso en la Asamblea y Ayuso le remata con el ‘caso Begoña’

Un espantajo en toda regla.

Juan Lobato perpetró una de las escenas más ridículas jamás vistas en el pleno de la Asamblea de Madrid.

El líder del PSOE que, como acostumbra, se parepeta en la clásica pregunta insulsa para meter su mitin político, esta vez le puso demasiada dosis de teatralidad a su intervención y acabó hasta reconvenido por el presidente del hemiciclo autonómico.

Al exalcalde de Soto del Real no se le ocurrió mejor idea que, para criticar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tirar de su smartphone y ponerlo al lado del micrófono para que se reprodujeran frases de la propia dirigente de la Puerta del Sol.

El show fue esperpéntico y Enrique Ossorio, el rector de la Cámara regional, tuvo que recordarle que el turno de palabra es para que hable el interviniente y no para que use su turno para hacer un show.

Y todo, evidentemente, fue respondido por la presidenta de la Comunidad de Madrid quien le lanzó a la cara lo que está sucediendo en el entorno de La Moncloa y del PSOE con el ‘caso Begoña‘.

Lobato empezó así:

Ossorio, viendo que Lobato iba a estar varios segundo haciendo su performance, le cortó:

Bueno, señoría, ya es suficiente. Esto es para hablar el diputado, señor Lobato. Es para hablar el diputado, no es para poner aquí vídeos o grabaciones. No, no, no, no puede utilizar eso.