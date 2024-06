Terremoto en Francia: Macron disuelve la Asamblea y convoca elecciones legislativas

Terremoto en Francia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció pasadas las 21 horas de esta jornada electoral del 9-J la disolución de la Asamblea francesa tras los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo.

Según los primeros sondeos, Reagrupamiento Nacional, marca del partido que lidera Marine Le Pen, habría anotado un holgado triunfo, lo que consolida sus opciones de cara a otras citas electorales. La formación encabezada por Jordan Bardella habría alcanzado entre el 31,5 y el 32,4% de los votos, frente al 15,2 de la lista Renacimiento, encabezada por Valérie Hayer.

El resultado de la fuerza de Le Pen no se veía desde hace 30 años y eso es lo que ha llevado a la decisión de disolver la Asamblea.

El presidente francés, Emmanuel Macron, en un mensaje desde el Elíseo, ha anunciado que disuelve la Asamblea y convoca nuevas elecciones legislativas:

Bardella and Le Pen humiliate Macron. Incredible projections in France in European elections where patriots double useless Macron has become first party. The time has come to take back what is ours. https://t.co/MAbgMQ5JHP pic.twitter.com/kuXE6I0BWp

— RadioGenoa (@RadioGenoa) June 9, 2024