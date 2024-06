Álvarez de Toledo amarga a Félix Bolaños el acuerdo por el CGPJ: «Pida la dimisión del Fiscal General del Estado»

El éxito le duró lo mismo que un caramelo a la puerta de un colegio.

Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia del Gobierno Sánchez, acudió todo ufano a la sesión de control en el Congreso de los Diputados pensando en disfrutar del acuerdo alcanzado con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Sin embargo, la satisfacción acabó desde el mismo momento en el que Cayetana Álvarez de Toledo intervino para bajarle de la nube:

Felicidades, señor Bolaños, ha llegado usted a un acuerdo con los ultras, ¿cómo se siente? ¿Democráticamente regenerado? Y sobre todo, ¿qué va a hacer ahora? Le daré una idea al Fiscal General del Estado. El Gobierno ha dicho que está haciendo un magnífico trabajo. Será porque en vez de perseguir el delito, lo blanquea y lo comete. Grandes éxitos de García Ortiz. Un catálogo sin precedentes, el reverso exacto de su mandato constitucional. Defender la legalidad. Proteger los derechos de los ciudadanos. El propio fiscal ha reconocido que reveló secretos de un particular. No lo hizo para desmientir un bulo, no. No me sea bulócrata. Lo hizo para dañar a una adversaria política del señor Sánchez. Señor Bolaños, un fiscal que delinque y que ordena a otros delinquir para evitar que nos ganen el relato, no es un fiscal. Es el community manager de un gobierno corrompido y tiene que dimitir. Porque además va camino del banquillo. Un fiscal general del Estado imputado. ¡Qué espectáculo! Cuando eso suceda, ¿qué piensa hacer el gobierno? ¿Premiarlo? Lógico, para eso lo nombraron. Álvaro García Ortiz, fiscal general para la impunidad del gobierno y la criminalización de la oposición. Protagonista de una edificante foto de familia siciliana.

Ahora bien, señor Bolaños, es verdad, el Partido Popular le arrancó ayer un pacto. Un pacto que avanza en la independencia del Poder Judicial de la que el PSOE siempre ha abjurado, y usted en particular. Decía en 2021, los jueces no deben elegir a los jueces. Como prueba de su compromiso con ese pacto y en aras de la pura razón democrática, haga usted ahora dos cosas. Diga, si efectivamente, señorías, querido Patxi, los jueces elegirán a los jueces. He cambiado de opinión. Y sobre todo, pida ya mismo, desde su escaño, la dimisión del fiscal general del Estado.