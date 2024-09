Abascal acogota a Sánchez en el Congreso por el ‘negocio’ del Gobierno con la migración descontrolada en España

Contundente.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el manejo de la inmigración ilegal, fenómeno que aprovechan como arma política al tiempo que la han convertido en un chiringuito.

Ofrece 36 mil euros al año por cada Mena acogido. 4,2 millones de euros para pagar los euros de los ilegales que ustedes traen a la Península y gasta 170 millones de euros solo en cinco meses para alojar a los inmigrantes ilegales en hoteles de toda España. Usted ha empleado 3 mil millones de euros que no sobran a los españoles para atender a 57 mil ilegales en e laño 2023. y esto que sepamos o que ustedes reconozcan”.

Abascal acusa a Sánchez de financiar a las mafias con estos desembolsos porque no se resuelve el problema, al contrario, hace que el negocio de la trata de personas sea cada vez más rentable.

“Ustedes lo que hacen es financiar el plan de marketing de las mafias del tráfico de personas de las que se han hecho socios de esta manera. Y no se conforma con eso, usted se va a Mauritania y ahí parece que hace lo contrario, y dice que va a regalar 300 millones de euros para combatir al inmigración ilegal. Es decir, que pagamos para que vengan y pagamos para que no vengan. ¿quién entiende este negocio ruinoso que han montado ustedes a costa de los españoles humildes, de los autónomos esquilmados, de los jóvenes expatriados, de los españoles sin vivienda o de los que no llegan a final de mes?”.