Ayuso se canchondea de Bergerot por copiar a Maduro: “¡Feliz Navidad a los amigos de las dictaduras!”

La presidenta de la Comunidad Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha retratado a la portavoz de MásMadrid, Mónica Bergerot, en el Pleno de la Asamblea de este jueves 3 de octubre.

La popular se ha cachondeado de la ultraizquierdista por su apoyo al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, al felicitarla por la Navidad. El tirano adelantó las pascuas como cortina de humo para distraer del fraude electoral que cometió el pasado 28 de julio.

“Bueno, ¡Feliz navidad, lo primero! Que ya es Navidad en ‘maduroland’, en la tierra prometida. Felicidades, amigos de las dictaduras, porque veo que esa es la idea de gobierno que tienen y es donde siempre se están fijando. No pierden la oportunidad. En aquellos países donde se multiplica la pobreza, la miseria, la persecución al adversario político, al éxodo, apagones y la utilización del más débil, como hacen con el pueblo de Venezuela, su líder áulico ahora”.

De igual forma, le atizó por “ocultar datos” en su ataque sobre el estado de la comunidad. Le acusó por el uso torticero que hacen de los fijos discontinuos para maquillar las cifras y por sacar pecho por los ‘buenos resultados’ cuando la realidad es que las estadísticas no son positivas.

Le achacó que tenemos la tasa de paro y pobreza infantil más alta de Europa, ante el silencio del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La brecha de renta de los españoles con Europa se ha disparado en un 18; el 10% de las familias ya no pueden afrontar el gasto energético.

Ayuso también le desarmó el relato a Bergerot en el que criticaba a la popular por quejarse de que hubiesen más mascotas que niños.

“Como sabe usted que los datos de maternidad de la Comunidad de Madrid están aumentando y lo ha visto en la prensa, no lo puede negar pero a la vez dice que no hay política de conciliación. Le ha costado tanto tener que explicar la verdad que no creo ni que se lo haya creído usted misma”.