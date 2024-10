Ayuso manda al subsuelo a Lobato (PSOE) retratando su doble discurso con la vivienda

¡Vaya meneo!

Otra sesión de control en el pleno de la Asamblea de Madrid en la que Juan Lobato tiene que irse con el rabo entre las piernas.

En esta ocasión, el líder del PSOE intentó meter el dedo en los ojos de Isabel Díaz Ayuso con el tema de la vivienda y el repaso que le dio la presidenta de la Comunidad de Madrid fue de campeonato.

Señora Ayuso, le pregunto por vivienda. Esta iba a ser su legislatura de la vivienda, según nos dijo en la investidura. Pues veamos cuáles son los hechos. Y los hechos son que el 80% de los jóvenes de hasta 30 años no se pueden emancipar en Madrid, ni teniendo trabajo. Tienen que dedicar el 70% de su sueldo para poder acceder a una vivienda. Y estamos hablando de jóvenes que quieren emanciparse para tener una familia. Estamos hablando de madres solteras que viven desesperadas cada mes por tener que pagar la casa. Estamos hablando de familias que viven contra las cuerdas en Madrid. Es que esto hay que entenderlo. Tener un poquito de sensibilidad. ¿Y qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted en estos cinco años? Pues yo le acuso, señora Ayuso, de haber prometido hacer 25.000 viviendas y no haber entregado ni 500 en cinco años, dejando especialmente a los jóvenes tirados, señora Ayuso. Le acuso de haber subido un 60%. El precio de la vivienda pública, señor Ayuso. Mire, somos la peor comunidad autónoma de toda España en la gestión del bono alquiler joven. Más de un año se tarda en pagar a los jóvenes, que necesitan el dinero ya, señora Ayuso. Yo le acuso a usted de boicotear la ley de vivienda del Gobierno de España, impidiendo no ya a los ayuntamientos, impidiendo a las familias, especialmente a los jóvenes, que se puedan limitar temporalmente las subidas del precio del alquiler. Esto lo está haciendo usted porque se opone a todo. Porque no tiene ningún interés en ayudar a los jóvenes y las familias. Es lo contrario lo que tenía que hacer, señora Ayuso. Lo contrario.

Y se lanzó a realizar una serie de propuestas:

Mire, las propuestas que le hago, primera propuesta, a esas 25.000 familias a las que prometió una vivienda y no las ha entregado, apliquemos ya desde mañana un descuento de 300 euros en los precios del alquiler. Mañana mismo. Dice, oiga, ¿esta es la solución ideal y definitiva? No. La ideal y definitiva es que se aplique a los jóvenes y las familias y que les entreguen las viviendas que les ha prometido. Pero mientras tanto hay que hacer algo y hay que hacerlo ya. Segunda propuesta, aumenten 100 euros el bono alquiler joven del Gobierno de España. Dice usted, no, es que Madrid es España. Ya, ya. Pero es que en Madrid los precios del alquiler son bastante más altos que en el resto de España, señora Ayuso. Y tercera, lo que nace público que siga siendo público. Un colegio, un centro de salud, no pasan a los 10, 12 años al mercado privado y a la especulación. Pues lo mismo con la vivienda que pagan con sus impuestos los madrileños. Públicas y protegidas para siempre y fuera de la especulación. De todas formas, a usted le interesan bastante más las sillas que las casas. La veo muy interesada últimamente en que a mí me muevan la silla. Y lo entiendo, pero no se preocupe, que no pasa nada. Y la veo también muy interesada en la silla del señor Feijóo. Usted verá lo que hace, señora Ayuso. Eso sí, mucho interés por las sillas, pero bastante poco, porque a usted le importan un pimiento las casas de los jóvenes de la Comunidad de Madrid, que es lo que le debería interesar.

La dirigente de la Puerta del Sol le dio hasta en el carnet de identidad: