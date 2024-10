Tellado se merienda a Bolaños: «Son un Gobierno podrido con Begoña Gómez comiéndoles la tostada»

El meneo fue de marca mayor.

Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del Grupo Popular, le dio para el pelo al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por seguir formando parte de un Gobierno que, a juicio del político del PP, «está podrido».

El también titular de Relaciones con las Cortes quiso revertir la cuestión recurriendo al comodín de Isabel Díaz Ayuso y su novio, pero la estrategia le salió mal al ‘ministro perejil’.

¡Qué solos están! Se ve la bancada azul muy vacía. Son ustedes un Gobierno a la fuga. Y ustedes dos parecen los últimos de Filipinas . Les han dejado aquí a defender al clan de los lingotes. El clan de los lingotes. Mire, son ustedes un gobierno en vilo, preocupado por saber qué contienen los pendrives del señor Ábalos . ¿Hay cosas suyas ahí dentro también? ¿Lo sabe, no lo sabe? Mire, señor Bolaños, todos estaban en el ajo. Once ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez implicados en una gran trama de corrupción. La mitad del Gobierno. Forma parte usted de un gobierno podrido. Esa es la realidad. Hace poco decía Pedro Sánchez que en el PSOE, en el PSOE de Sánchez, el que la hace la paga. Y la realidad es que ustedes llevan semanas intentando que solo lo pague Ábalos por todo aquello que ordenaba el 1, el señor Sánchez. Mire, es usted el ministro de Justicia y yo quiero hacerle tres preguntas. Ya sé que no contestará a ninguna. ¿Cree como el ministro Óscar López que el PP subcontrata jueces? ¿Sostiene usted esa afirmación? ¿Cree usted como el ministro Óscar Puente que hay una conspiración de jueces contra su Gobierno? Señor Bolaños, ¿cree que los españoles se merecen un gobierno corrupto como el que preside Pedro Sánchez?

Bolaños se defendió de manera regulera:

Señor Tellado, le he visto algo revolucionado. Tranquilícese. ¿Acaso la jefa les come la tostada? Esa jefa, esa presidenta ejemplar, que con un ciudadano ejemplar se va de vacaciones a costa de los contribuyentes españoles y madrileños. Mire, en los últimos cuatro gobiernos, fíjese, Aznar, Zapatero, Rajoy, Pedro Sánchez , ¿sabe cuántos ministros han sido condenados por corrupción? ¿Sabe a cuántos años? ¿Quiere que se lo diga? Tres ministros. ¿Sabe el hilo conductor de los tres ministros? Tres ministros de gobiernos del Partido Popular, condenados a 30 años. El señor Rato, el señor Zaplana y el señor Jaume Matas. Y, por tanto, sea usted un poco más prudente porque la diferencia es abismal. Esto que acabo de decirle, que es un hecho incontestable. Y dos, cómo afrontamos las irregularidades. Nosotros colaborando con la Justicia y ustedes destruyendo pruebas.

La réplica de Tellado, inconmensurable:

Señor Bolaños, la jefa que se comió la tostada se llama Begoña Gómez y lo hacía en la Moncloa contra el Presupuesto del Estado. Mire, la presidenta, que diría el catedrático Patxi López. Le voy a leer, porque si no, fallaría. Organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. Juzgado Central de instrucción número dos, Audiencia nacional, investigados, Koldo García, Víctor de Aldama, y otros amigos del Gobierno. No son bulos, son hechos ciertos del Gobierno de España del que usted forma parte. Tráfico de influencias, corrupción en los negocios y próximamente apropiación indebida. Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, investigada, Begoña Gómez, la presidenta, que diría el señor Patxi López, además de Barrabés y otros amigos del gobierno. No son bulos, son hechos ciertos que afectan al gobierno de hoy. Revelación de secretos, Tribunal Supremo, Fiscal General del Estado. Hechos ciertos. Delitos contra la Hacienda Pública. Malversación, prevaricación, tráfico de influencias. El hermano de Pedro Sánchez. Son hechos ciertos de este gobierno del que usted forma parte. No se vaya hace 20 años. Háblenos de lo que afecta a su Gobierno.