Ayuso retrata a Lobato (PSOE) por haber enfangado las residencias mientras pide no enlodazar Valencia

Quiso ir de bueno con el tema de Valencia, pero le salió fallida la estratagema.

Juan Lobato, líder del PSOE en la Asamblea de Madrid, arrancó su intervención en el pleno con un elogio al trabajo que está haciendo la Comunidad de Madrid para paliar los daños que sufre Valencia tras el paso de la devastadora DANA.

A partir de ahora, los políticos, yo creo que en esta fase nos toca prudencia y responsabilidad en nuestras declaraciones. Yo desde luego no voy a participar en aportar más fango y más barro al fango y barro que ya tienen las calles de Valencia, señor Ayuso. A veces pienso cuántos afectados familiares de fallecidos, cuántos voluntarios que se están dejando la piel, se sienten indignados, cabreados, cada vez que escuchan estos días a un político criticar, insultar, atacar. Es que me parece de verdad lamentable. Y es lógico el malestar general, la frustración, la rabia que pueda haber. Y fíjese, es lógico incluso que eso se canalice a través de la política. Tiene todo el sentido del mundo. Nuestro trabajo es dar la cara, escuchar, entender, dar explicaciones sobre lo que se produce, ¿no? Evidentemente siempre hay un límite y el límite es la violencia.

Buenos días, señora Ayuso. Semana horrible, cientos de personas que han perdido la vida, decenas que siguen desaparecidos, miles de ciudadanos que han perdido sus viviendas, sus negocios. Le reitero hoy lo que le he dicho en público y en privado. Todo mi apoyo para que Madrid siga haciendo todo el esfuerzo para apoyar a Valencia. Todo el esfuerzo que pase por aportar maquinaria, efectivos, incluso medidas como dejar exentas las tasas universitarias a estudiantes de las zonas afectadas que estén estudiando aquí en Madrid, lo que sea. Todo lo que podamos hacer. Y ojalá también que en Madrid esto nos sirva para mejorar la gestión de los avisos y emergencias sobre catástrofes, que por desgracia cada vez van a ser más habituales. Incluso la gestión del urbanismo en zonas inundables.

La presidenta de la Comunidad de Madrid agradeció el tono del socialista, pero le recordó una obviedad, que su partido con el tema de las residencias de mayores tiró paladas de lodo contra su Ejecutivo:

Muchas gracias, señor Lobato. Yo le apremio su tono y su intención. También le pido que el fango que no quiere que se eche en Valencia no lo eche usted en las residencias en Madrid. Porque hablan del daño… El daño no solo es físico, el daño también es psicológico y moral. Y a los geriatras, a los sanitarios, a las personas que estuvieron al frente de esta catástrofe, siempre les niegan sus declaraciones de una manera absurda para intentar retorcer un relato, como dijo el delegado del Gobierno. Y siguen, y siguen año tras año. Así que, si queremos hacer todos lo mismo y mostrar nuestra mejor cara, le animo a que empiece por ahí.