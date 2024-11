Tellado (PP), desatado contra la desaparecida Ribera: «¡Va a pasar mucho tiempo en los juzgados!»

Espectacular.

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, le sacudió un buen repaso a la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno Sánchez, Teresa Ribera.

El político conservador, en la sesión de control al Ejecutivo Sánchez, afeó a quien se postula como comisaria europea su desaparición del mapa y no haber acudido tres semanas después a las localidades valencianas que quedaron devastadas por la DANA:

Señora Ribera, bienvenida. Desde el 24 de abril usted cobra como vicepresidenta del gobierno de España, pero la realidad es que no ejerce y no ha ejercido en todo este tiempo. Ha sido usted una ministra huida, una ministra a la fuga. Ha sido usted un fraude electoral y es usted un fraude político sin precedentes en la historia de nuestro país. Y hoy está aquí usted obligada. Hoy está aquí usted obligada. Hemos tenido que poner en peligro lo único que a usted le importa, que es su futuro en Europa, para conseguir que hoy esté aquí dando la cara. Mire, han pasado 21 días desde las riadas de Valencia. Y es usted la principal responsable en materia hidrológica de nuestro país. ¿De verdad que no ha tenido tiempo en 21 días a pisar Valencia? ¿De verdad que no? Ciertamente no sé cómo usted es capaz de dormir tranquila por las noches. No lo sé.

Mire, mañana efectivamente se hablará del fraude de hidrocarburos, pero señora Montero, no será aquí. Será en un juzgado de Madrid y comparecerá el señor Aldama. Señora Ribera, usted concedió esas autorizaciones. Usted y su departamento concedió esas autorizaciones. Me temo que usted va a pasar bastante tiempo declarando los juzgados entre una cosa y la otra. Entre las riadas y el fraude de los hidrocarburos. Le planteo las preguntas, señora Ribera. ¿Cree usted que aún está capacitada para ser comisaria europea? Si le imputan a usted, ¿arrastrará a toda la Comisión Europea? ¿Con qué? ¿Con su imputación?