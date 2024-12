Tellado despluma a Bolaños dándole con los chanchullos y corruptelas del PSOE: “¡Parecéis una unidad de quemados!”

Durísimo.

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha tenido un fuerte cruce con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la corrupción que salpica al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo.

Con una pregunta ha desquiciado a Bolaños: “¿Pone usted la mano en el fuego por sus compañeros?”. Y es que justo antes, el popular hizo un repaso por los escándalos de corrupción que salpican a los miembros socialistas.

“Mire a su alrededor, hagamos un repaso juntos: allá arriba, Santos Cerdán, los sumarios dicen que recibía 15 mil euros; allá se sentaría el señor Ábalos, 600 mil euros, casita con piano en la playa y una casa para una amiga. Para su asesor de confianza, 200 mil euros. Repasemos ahora la bancada de Gobierno. A su lado, muy cerca, María Jesús Montero. Su jefe de gabinete, 25 mil euros uy asesoramiento inmobiliario. Vamos más allá, Ángel Víctor Torres o Víctor Ángel Torres, no lo sabemos. Rudolf en la trama pedía 15 mil euros y no lo sabemos si tenía un piso o no en Atocha, 25. Ribera y Calviño hacían gestiones en favor de la trama y no sabemos a cambio de qué”.