Cayetana Álvarez de Toledo revoluciona el Congreso soltándole a la cara a Gonzalo Boye lo más grande: «¡Mercenario del odio!»

El repaso tuvo que escucharse hasta en Ganímedes.

Cayetana Álvarez de Toledo, parlamentaria del PP, revolucionó la subcomisión de Igualdad encargada de revisar la legislación sobre delitos de odio con un festival de estacazos a Gonzalo Boye.

El abogado de Carles Puigdemont fue propuesto por Juntos por Cataluña como experto en la materia y en lo que acabó siendo especialista fue en encajar uno a uno los ganchos de la diputada de la formación de Alberto Núñez Feijóo.

Nada más arrancar su turno de palabra, Álvarez de Toledo fue directa al grano:

Insistió Álvarez de Toledo en que Boye ha estado siempre en el lado de acabar con la democracia:

Y luego habla del lawfare. El que usted practica contra su víctima y contra el conjunto de la democracia española. Porque usted no ha dejado de trabajar contra la democracia española. Y no lo digo por su elenco de clientes. Al fin y al cabo hasta el más cruel asesino tiene derecho a la defensa. J osu Ternera, Rodrigo Lanza, Valtónyc . El odio a España los cría y el señor Boye los junta. Lo digo por su especial complicidad con el responsable máximo del golpe de estado del 1 de octubre de 2017. El 1 de octubre no solo fue un acto delictivo, un acto de sedición y malversación. Fue una apoteosis del odio a España y a los españoles. Un ataque a la convivencia motivado por la xenofobia. Un intento desquiciado de convertir a vecinos en extranjeros. De usurpar a millones de catalanes sus derechos de ciudadanía. ¿Me dirá que usted se limita a defender a Puigdemont como abogado? Falso.

Subrayó que dentro del propio partido de Puigdemont hay temor a que Boye sea su estratega:

Usted no solo se ha convertido en uno de los principales estrategas de Junts, cosa que por cierto inquieta a no pocos dirigentes de Junts. Usted se ha convertido en un activista del separatismo más radical. Y la prueba es su empeño personal en promover el infame delirio separatista sobre la masacre de las Ramblas. No, señor Boye. El Estado no ha cometido actos terroristas contra el separatismo. Eso lo hizo un gobierno del PSOE con los GAL y sus responsables fueron condenados. No confunda al PSOE con el Estado.

Y sobre todo no se haga la víctima. Esa otra vieja argucia nacionalista que ya denunciaba en su día muy bien el gran Tarradellas. Con sus acusaciones son las suyas las que convierten a personas concretas en blanco de agresiones. Y si no, pregúnteselo al juez Llarena. Y son sus errores los que explican que Puigdemont siga donde sigue, echando faroles que luego no acaba de rematar. Pedro Sánchez les dijo si Puigdemont me hace presidente del gobierno, yo le borro sus delitos. ¿Y ustedes le creyeron? Ciertamente, el fanatismo ciega. De hecho, usted llegó a anunciar que el mismo día que se publicase la ley de amnistía en el BOE, Puigdemont volvería a Barcelona.