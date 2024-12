Lobato (PSOE) aplaude como una foca a su sustituto y Ayuso ametralla a los dos mayordomos de Sánchez

Debut de Jesús Ángel Celada Pérez como portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y ya se llevó la primera en la frente.

El socialista quiso buscarle las vueltas a la presidenta de la Comunidad de Madrid intentando echar por tierra su gestión y criticar su obsesión con Pedro Sánchez.

Isabel Díaz Ayuso, que venía con los deberes hechos, amargó la puesta de largo de Celada recordándole que en el día de hoy, 12 de diciembre de 2024, empezaba el calvario para el PSOE y para el inquilino de La Moncloa con el desfile de imputados por las diferentes estancias judiciales. El primero, José Luis Ábalos en el Supremo.

Aseveró que Celada va a ser otro Lobato, callado ante los ataques contra Madrid:

La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que Sánchez no es nadie sin Franco:

Pero lo último que tenemos ya es ver cómo la ‘Francosfera’ nos va a preparar el año 2025. Después de la cobardía del presidente para largarse de Paiporta, la misma cobardía que le impidió estar con 400 familiares en Valencia este lunes, resulta que lo liberal es defender la democracia. Ustedes los de ‘Me quedaré con o sin Parlamento’ y no son capaces ni siquiera de reconocer la democracia. Cuando se gana, por ejemplo, sí. En Venezuela, esa china en el zapato que van a mandar toda la vida. La van a tener siempre con ustedes. Con nosotros, desde luego, no cuenten para promover guerras ni bandos porque el presidente le ha declarado la guerra a una parte de los españoles y a nosotros no nos van a encontrar en ello. Vale que no tengan nada que proponer en el futuro, pero no es nuestra culpa. Y una cosa queda clara. Sin Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie.