Aluvión de zascas a Belarra por la última perla que ha soltado en público

Viven en los mundos de Yupi.

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados debatió este 27 de agosto de 2024 una petición del PP con el fin de convocar una sesión extraordinaria del pleno y que Pedro Sánchez comparezca de manera urgente para afrontar la crisis migratoria que sufre España.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, intervino en la sesión afirmando que España es “latina, negra y mestiza desde hace mucho tiempo” y señaló a los diputados populares de no “querer ver” esa realidad.

Recalcó que los extranjeros que “deberían preocuparnos no son los que vienen en un cayuco”, para ella el problema se encuentra en las grandes empresas:

Además, apuntó en particular a BlackRock por haber comprado un edificio en el centro de Madrid para viviendas de lujo.

Estas declaraciones han desencadenado una marea de críticas en redes sociales reprochando a Belarra este ataque a las empresas:

España tiene un claro problema de inmigración que hasta la gente de izquierdas lo ve. El PP no promueve lo que ocurre en Reino Unido, eres miserable diciendo algo así.

No, España no tiene un problema con el racismo. España tiene un problema con la gente que vive de vender que hay racismo y calla ante las evidencias estadísticas de criminalidad, que no tienen que ver con el color de piel, pero sí con cierta ‘cultura’.

— Rickey Rause (@rickeyrause) August 27, 2024