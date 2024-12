Alfonso Guerra pone fecha de caducidad a Pedro Sánchez y sus acólitos: «España podrá con estos cavernícolas»

Contundente.

Alfonso Guerra volvió a dejar clara su oposición a Pedro Sánchez por las tropelías de su gestión y aseguró que, a pesar de todo, España podrá superar este proceso.

El exvicepresidente del Gobierno de España fue uno de los invitados a la presentación del libro ‘En defensa de la transición’ de Teresa Freixes, que tuvo lugar en la Fundación Universitaria Española, a la que también asistieron el exsecretario general de CCOO Cándido Méndez, el exministro del Interior José Luis Corcuera y el hijo del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, entre otros.

El hombre fuerte de Felipe González aseveró que en la España sanchista se ha liquidado la igualdad, pero ve un hilo de esperanza:

Añadió que no puede ser que las minorías estén condicionando la gestión del Gobierno y, por tanto, del país:

La diversidad ha sustituido a la igualdad. Las minorías no pueden marcar la pauta de las mayorías.

Advirtió del peligro que entraña actualmente nuestro sistema democrático:

La autodeterminación reclamada por los partidos independentistas catalanes podría incluso llegar a producirse. Hay gente que dice que cabe la autodeterminación y nos podemos llevar la sorpresa de que esa gente son mayoría en el Congreso. Entonces no cabe, pero cabe. Entonces dicen bueno, vamos al Tribunal Constitucional . Y nos podemos llevar la sorpresa de que el Tribunal Constitucional diga que cabe. Este es el problema del sistema democrático, que es tan democrático que permite que se utilice la democracia para destruir la democracia.

No rechazó la posibilidad de hacer cambios en la Constitución, pero no de la propia Carta Magna:

Pueden hacerse cambios en la Constitución, pero no de la Constitución. No es necesario un proceso constituyente porque no está el horno para bollos.