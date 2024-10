María Jamardo tritura a Yolanda Díaz por la rebaja de penas a etarras: “¿Derechos fundamentales de quién?”

La periodista María Jamardo no ha tragado con la última ignominia del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez: el pacto con Bildu para beneficiar a los presos etarras y reducir sus penas.

La reforma, parte de la factura que debe el líder del PSOE a los separatistas vascos por su apoyo para permanecer en La Moncloa, permitirá a 44 presos de ETA salir antes de prisión. Por si fuera poco, la normativa salió adelante con el sí de PP y Vox, ya que “les colaron” la reforma de última hora en la votación. Y aunque hubiese salido de igual forma es un desplante tremendo para las víctimas del terrorismo.

En la mesa del programa ‘En boca de todos’ debatían el asunto y cuando fue el turno de palabra de Jamardo, esta mostró su enfado con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en especial con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y corrigió a la tertuliana Rebeca Marín, que siguiendo el relato oficial, afirmó que es una “transposición europea” y que las penas no se perdonaban “sino que se conmutan”.

La periodista de El Debate no aguantó más y señaló que sí saldrán antes de tiempo porque se están descontando “las penas que cumplieron en otros países por cometer delitos en esos países de terrorismo, luego, se les descuentan las penas que se les impusieron en España. No cumplen íntegramente fuera y luego vienen a cumplir íntegramente, sino que se les premia en nuestro país”.

Jamardo recuerda que hay todavía 800 delitos sin resolver, sin que ellos colaboren con las autoridades para esclarecerlos, tampoco han señalado a los culpables.

Luego de todo esto, vino su mensaje a Yolanda Díaz, mientras mostraba fotos de los autores de asesinatos, preguntaba qué derechos humanos reivindica la líder de Sumar, al tiempo de criticar su postura de igualar las víctimas a los verdugos.

“Señora Yolanda Díaz, ¿derechos humanos de quién?¿derechos fundamentales de quién? En su conciencia va a descansar que no retiren esta derogación infame y por la puerta de atrás. Y no, no vamos a poner a las víctimas al mismo nivel que los verdugos, ni vamos a convertir a los trileros y a los timadores, al mismo nivel de los timados. No señor, la responsabilidad es suya. ¡Retiren esta infamia!”.