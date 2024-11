Ana Rosa estalla en directo por el abandono de Sánchez a Valencia: “La ayuda no se pide, se da”

Contundente.

La periodista Ana Rosa Quintana no ha tragado con la falta de ayuda y el abandono con los afectados por la DANA que ha arrasado con varias localidades de la Comunidad Valenciana por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ha criticado la actitud de las administraciones que en lugar de centrarse en resolver la crisis desatada por el peor temporal que ha sufrido el Levante español en su historia y que, de momento, ha dejado más de 200 fallecidos, se dedican a achacar responsabilidades en el otro. En este sentido, ha criticado las declaraciones del presidente en el que aseguraba que habían recursos pero que tenían que ser solicitados primero por parte de las autoridades locales para enviarlos.

A la gente que lleva metida y viviendo en el barro desde hace una semana, no le digas que estamos en ‘estadio 1, 2 o 33’, hay que actuar. Tiene que venir todo el mundo que pueda y tienen que venir, además, especialistas, tienen que venir ingenieros, militares que saben de esto, las necesidades y cómo organizar”.

“A ver, Ana, ¿vamos a pedirle a estas personas que rellenen formularios? La ayuda no se pide, se da, como la hemos dado a otros países cuando han tenido problemas, como el rey que mandó a la Guardia Real a ayudar, la ayuda se da.

Denuncia que la situación es muy grave y que se necesitan de todos los recursos humanos y materiales posibles para atender a los afectados.

Ante este alegato, la presentadora en el estudio, Ana Terradillos, concordó con la reflexión de Ana Rosa y también estimó que “alguien tiene que tomar el mando de la situación” ante la pésima gestión que se ha realizado de la catástrofe y que ha despertado la ira de los residentes de las localidades afectadas. Señalan que la situación es de tal magnitud que se necesitarán años para poder reconstruir las poblaciones afectadas.

“Si la comunidad autónoma lo ha hecho mal, que se le pida responsabilidades y que dimita quién tenga que dimitir. Y si el Gobierno de España lo está haciendo mal, que lo está haciendo mal, que dimita quién tenga que dimitir, incluso el presidente de Gobierno. Pero a esta gente no se le puede decir las cosas que se les está diciendo. A esa gente solo se le puede dar soluciones y cariño”.

🔴🔴 Ana Rosa ESTALLA por la falta de ayuda y el abandono a los afectados por el temporal: “La ayuda no se pide, se da. Hay zonas en las que todavía no ha llegado nadie. A estas personas NO se les puede decir las cosas que se les están diciendo. A estas personas solo se le puede… pic.twitter.com/ObPSaW0LSZ

— Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) November 4, 2024