La alcaldesa de Paiporta (PSOE) desmiente a Margarita Robles por su bulo sobre los garajes

Lo del Gobierno de Pedro Sánchez con Valencia no tiene un pase.

Luego de las infames frases “si necesitan más recursos, que los pidan” y “yo estoy bien” pronunciadas por el líder del PSOE durante lo más álgido de la DANA, se suma el esperpento de la ministra de Defensa, Margarita Robles, teniendo una actitud asqueante con los vecinos de Paiporta que un mes después de la catástrofe, tienen sus garajes sin limpiar.

En el vídeo que trascendió el pasado viernes se aprecia a los residentes pidiendo que limpiara estos espacios por salubridad y para evitar que las bases de los edificios se sigan deteriorando, al tiempo que Robles les responde con malas formas, que no es su responsabilidad y que le correspondía a los alcaldes y al CECOPI.

Por si fuera poco, los mismos vecinos que recibieron el regaño denunciaron este lunes que ni la Unidad Militar de Emergencias (UME) ni los miembros del Ejército están ayudando en la limpieza de garajes privados. En el programa ‘Todo es Mentira’, afirmaron que se acercaron a un puesto de mando cercano y así se lo trasladaron los militares.

Ahora ha sido el turno de la propia alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, para desmentir a la ministra. En una participación este martes en el mismo espacio de Cuatro, la socialista ha desmentido a Robles, afirmando que la competencia para la limpieza de los garajes privados no le corresponde a los alcaldes.

“No, no es competencia municipal la limpieza de los garajes privados. Eso no quita que nosotros como Ayuntamiento estamos acostumbrados a estar en primera línea con los vecinos. Y si tiene un problema de esta dimensión, y tenemos que poner recursos propios, los pondremos pero no es una competencia municipal. Yo entiendo que es responsabilidad de la Generalitat pero lo que ha pasado es tan grande que no nos podemos tapar con las competencias”, afirmó.