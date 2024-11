Una voluntaria en la DANA estalla contra Margarita Robles: «¿Por qué Marruecos sí fue importante y no Valencia?»

Hartazgo entre los voluntarios que han estado y siguen ayudando a paliar los daños causados por la DANA.

Y es que ya son muchos lo que están alzando la voz ante lo que consideran un auténtica dejadez por parte de los poderes políticos, más metidos en sus cuitas particulares y lejos de preocuparse por los problemas de los ciudadanos de a pie.

La cuestión es que, además, durante las últimas semanas saltó de nuevo a la palestra las prisas que se dio el Ejecutivo de Pedro Sánchez para ayudar tras el terremoto de Marruecos.

De ahí que Ofelia Hentschel, una cocinera que está prestando sus servicios para ayudar a los afectados por la DANA en Valencia, saltase a la yugular de los políticos:

No hay política en España, a día de hoy ni PP, ni PSOE, ni Podemos, no tienen corazón. Porque si tú vas a Valencia y tienes corazón, no dejas a un español en pleno siglo XXI, con todos los medios que tenemos y la cantidad de impuestos que pagamos, no lo dejas morir.