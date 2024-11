Un afectado por la DANA denuncia con Ana Rosa los obstáculos que el Gobierno Sánchez pone a los efectivos de la UME

El testimonio es alucinante.

Y es que a pesar de la presencia de efectivos de la UME en las distintas localidades valencianas devastadas por la DANA, lo cierto es que hay un aspecto que hasta la fecha no había salido en los medios de comunicación.

Según un vecino de Catarroja en el programa ‘Tardear’ (Telecinco), los miembros de esa unidad acuden a los pueblos pero nada pueden hacer en los garajes, domicilios y locales particulares si no cuentan con una autorización previa que tiene que conceder el Gobierno Sánchez a través del Ministerio del Interior.

Ana Rosa Quintana, conductora del programa, se mostró estupefacta ante el testimonio dado por este ciudadano.

La presentadora se hizo una pregunta lógica:

El afectado, que habló en nombre de sus vecinos, fue claro:

Sí, en ese sentido no tenemos ninguna clase de problemas. Tanto la UME como los militares, la Guardia Civil, toda esa gente ha acudido, los bomberos han acudido a ayudarnos. ¿El problema cuál es? Que no tienen autorización para nada. Vienen, entran al garaje, ven lo que hay y se van. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la impotencia y rabia al mismo tiempo. Lo tenemos todo.

Añadió que el problema venía con la falta de autorización para efectuar los trabajos:

Les falta autorización. No tienen autorización para efectuar lo que tienen que hacer, que es limpiar el garaje, sacar el agua, el lodo, facilitar para que saquen los coches. No hay autorización ninguna. Todos vienen y muy agradecidos a que vengan y nos ayuden. Hay gente, bomberos, que han hecho cosas que no debían para ayudarnos. Pero luego les falta la autorización. ¿Quién la tiene que dar? Es el problema que tenemos.

La periodista de Mediaset apuntó el nombre de Fernando Grande-Marlaska:

El denunciante aseveró no tener nada contra la UME, pero sí contra quien estaba obstaculizando los permisos:

No podemos quejarnos de la UME, de los militares, de la Guardia Civil, de los bomberos. No tenemos ninguna queja de ellos. Lo que tenemos queja es de la impotencia de que luego no les dan permiso para hacer nada. Absolutamente nada. Están perdidos. Entran, ven lo que hay y se salen. Porque no tienen permiso. Entonces lo que tenemos es mucha rabia que después de 21 días sigamos aún con el garaje anegado de fango, con las tuberías..