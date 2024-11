Risto Mejide le calza un tremebundo zasca a Irene Montero por intentar imponer una regla de lo más absurda

El inicio fue esperpéntico a más no poder.

Tampoco se podía esperar otra cosa de Irene Montero en su debut en el plató de ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro).

La eurodiputada de Unidas Podemos quiso imponer una norma nada más empezar:

Risto Mejide no estuvo de acuerdo:

La política morada no pareció estar conforme y volvió a la carga:

Ya, pero es que lo que no se nombra no existe. Y hay personas a las que tú les haces feliz sabiendo que sabes que existen. O sea, es un argumento humano, ¿sabes?

El presentador no dio el brazo a torcer:

Montero, erre que erre:

El publicista aseguró que no tenía tanta influencia:

La política morada buscó por otro lado:

Risto Mejide intentó ya cortar la ‘broma’:

Bueno, el día que me den un sillón igual me lo pienso. La R mayúscula, ¿te imaginas? Pero fíjate, me alegra que digas eso porque vienes aquí a decir, como te he dicho antes, con total libertad todo lo que quieras. O sea, aquí siéntete libre, aquí todos decimos lo que queremos, yo digo todos, la otra dirá no sé qué, tú no sé qué dirás. Y esa es la gracia de este programa, que cada uno, sin imponerle nada a nadie, puede decir lo que le dé la gana.