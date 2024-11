Antonio Naranjo lanza un dardo que deja sin respuesta a Gonzalo Miró: “Te faltan conocimientos”

Tremendo rifirrafe entre el periodista Antonio Naranjo y el tertuliano sanchista Gonzalo Miró.

En el programa La Roca de laSexta, trataban el tema de la tragedia ocasionada por la DANA en Valencia y las responsabilidades políticas por la nefasta gestión que por parte de las administraciones públicas.

En este sentido, Naranjo exponía y resaltaba la culpa del Gobierno de Pedro Sánchez por no hacer nada previamente para tener infraestructuras que ayudasen a minimizar los daños de las riadas y luego, por desaparecer cuando la magnitud de la catástrofe era ya eminente.

Esto no gustó a Miró, fiero defensor de las tropelías de Pedro Sánchez y acusó al periodista de mentir siempre, algo que hizo que Naranjo respondiera con firmeza, propinándole un tremendo zasca del que no se pudo recuperar:

– Gonzalo Miró (GM): Tu no sueles decir la verdad y estás diciendo una cosa detrás de otra

– Antonio Naranjo (AN): Me parece muy serio

– GM: Me o dices tu a mí y yo no te lo puedo decir a ti?

– AN: Lo voy a rectificar, creo que estás equivocado

– GM : Vale, perfecto. Tu también te sueles equivocar y yo…

– AN: Eso de que nunca digo la verdad, te faltan conocimientos y años para decirme tu a mi que yo nunca digo la verdad, Gonzalo.

Naranjo reparte para todos

En su exposición, el periodista achaca responsabilidades a los distintos niveles de la Administración Pública, dejando mal parados a Sánchez y al presidente autonómico, Carlos Mazón.

En este sentido, resalta que el popular debió “haberle recriminado al presidente de Gobierno que no ejerciera lo que por ley, tenía que ejercer. Las catástrofes son competencia única, máxima e indelegable del presidente de Gobierno, y están contempladas para él y para el Estado al mismo nivel que un ataque bélico de una potencia extranjera, que un ciberataque, está concebido de la misma manera. Y lo que el señor Mazón si no tuviera ese complejo de culpa por haberse desaparecido o el señor Feijóo, lo que tenían que invocar es la responsabilidad del Gobierno en no haber convertido una alerta de optativo cumplimiento por parte de los ciudadanos en una alerta ejecutiva, y el que después declarar la situación de interés. Y mientras en este país el debate sea Mazón o Teresa Ribera y no los dos a su casita, volverá a pasar lo mismo y volveremos a tener el mismo debate absurdo”.