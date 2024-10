El brutal alegato de Antonio Naranjo ante la deriva sanchista del PSOE: “¿No queréis libertad en los partidos?”

El periodista Antonio Naranjo ha reflexionado sobre la situación interna del Partido Socialista Obrero Español por la deriva sanchista de la formación política.

En la mesa de En boca de todos, de Cuatro, discutían sobre la negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no acudir al encuentro con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, luego de que este y otros ministros, la insultaran a ella y a su pareja al catalogarles de “delincuentes”.

En medio del debate, el politólogo Alberto Sotillos criticaba la decisión de la popular al considerar que en lugar de hacer oposición a Sánchez, se la está haciendo al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya que contraviene el acuerdo al que habían llegado todos los barones populares.

Ante esta consideración, Naranjo incide en la falta de voces contrarias al secretario general del PSOE, que desde su posición no acepta oposición y cuando surge, se encarga de eliminarla políticamente. Incluso, si son históricos como Joaquín Leguina o el propio expresidente Felipe González.

Luego de conocerse la decisión, tanto Feijóo como los barones han apoyado la decisión de la presidenta madrileña, entendiendo que los insultos y la actitud beligerante del líder del PSOE con ella es impropia del cargo que ostenta.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció este 21 de octubre de 2024 que no acudirá el próximo 25 de octubre de 2024 al encuentro con Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa.

El gabinete del presidente del Gobierno se puso en contacto con el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid el 18 de octubre de 2024 convocándole a una visita a La Moncloa.

Vistas las declaraciones del propio jefe del Ejecutivo y de varios ministros a lo largo de la semana anterior, la regidora de la Puerta del Sol declinó esta visita por distintos motivos.

Según el Ejecutivo de Ayuso, son dos las razones por las que se dice no a la llamada de Pedro Sánchez. Por un lado:

Porque se celebra en el marco de una ronda de reuniones posteriores a la negociación de la ruptura de la Hacienda común de todos los españoles con los socios independentistas del Gobierno. Un pacto que va a ser letal para el Estado de Derecho, la unidad de España y la solidaridad entre regiones. Por tanto, no puede darse por válida esta decisión a hechos consumados que nunca se ha consultado ni con los presidentes autonómicos ni con el pueblo español en programa electoral alguno. No se puede normalizar lo que no lo es.