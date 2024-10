Brutal respuesta de Antonio Naranjo a Ramón Espinar: «¡Ya me estás tocando los huevos!»

Soy un dúo clave, Antonio Naranjo y Ramón Espinar, para el funcionamiento de la tertulia de ‘En boca de todos’ en Cuatro. Pero eso tienes sus riegos, como lo que ocurrió el martes 15 en el que el acalorado debate subió desmesuradamente el tono habitual. «¡Ya me estás tocando los huevos!» Mucho habían tardado.

Y es que sí, el expodemita es un tocahuevos profesional porque perfectamente podría haber insistido en sus argumentos sin atacar personalmente a su oponente con una bobada. Pero ya saben que llegaron para asaltar los cielos y después de que no pudieron siguen haciendo lo mismo que en sus inicios, dar la nota en las tertulias. Espinar es buen alumno de Pablo Iglesias en eso.

El tema era la vivienda, por cierto, algo de lo que sabe muy bien Espinar. Acuérdense de cómo el exsenador se benefició de la compra y posterior venta de una vivienda protegida VPO:

«Ya me estás tocando los huevos. ¿Cómo que digo simplezas? Estás diciendo mentiras»

Antonio Naranjo: «Para que bajen los precios, seguridad jurídica del dueño más incentivos fiscales, igual a más vivienda en el mercado a menor precio. ¿Por qué no se buscan soluciones realistas? Tenemos un presidente del Gobierno que dice chorradas…»

Ramón Espinar: «Te lo estaba diciendo a ti. Quienes están comprando las viviendas en las grandes ciudades no son sus ciudadanos sino inversores internacionales». ¿Pero por qué no me dejas acabar? ¡Llevo toda la mañana oyéndote hablar! ¡Dices una simpleza y cuando se te explica la complejidad de la simpleza…»

Antonio Naranjo: «¡No mira, ya me estás tocando los huevos! ¿Cómo que simplezas? ¡Estás diciendo mentiras! El 95% de las viviendas de este país pertenece a pequeños propietarios, ni fondos buitre ni inversores internacionales!»