Tráiler de ‘The Suicide Squad’, la feroz, perversa y renovada cinta de villanos de DC

Este 26 de marzo de 2021 soltaron el primer avance oficial de ‘The Suicide Squad’ (‘El escuadrón suicida’), una película que pretende revivir al grupo de villanos de los cómics de DC, tras un primer intento fallido y criticado en la pantalla grande en 2016.

Esta nueva cinta de Warner Bros. Pictures está dirigida por James Gunn, director de la exitosa ‘Guardianes de la Galaxia’.

Entre su reparto destacan Idris Elba, Margot Robbie, John Cena, Nathan Fillion, Sylvester Stallone.

Su estreno está planeado para el próximo 6 de agosto, con lanzamiento simultáneo en cines y en la plataforma de ‘streaming’ HBO Max.

From the horribly beautiful mind of @JamesGunn, #TheSuicideSquad hits theaters and @HBOMax August 6. Watch the Official Red Band trailer now, ❤️ to subscribe, and be among the first to receive content up until release! pic.twitter.com/O4fw1pbvXO

— The Suicide Squad (@SuicideSquadWB) March 26, 2021