El descubrimiento de agua liquida en Marte: Un hallazgo que reescribe la historia planetaria

El hallazgo, fruto de un detallado análisis de los datos recopilados por el Mars Insight Lander de la NASA, no solo ofrece una visión renovada del ciclo del agua en Marte, sino que también plantea nuevas preguntas sobre la posibilidad de vida en el planeta.

El Mars Insight Lander, que aterrizó en Marte en 2018, estaba equipado con un sismómetro diseñado para registrar las vibraciones del planeta, conocidas como «terremotos marcianos».

Durante cuatro años, la sonda capturó más de 1.300 sismos, proporcionando a los científicos una rica fuente de datos sobre el interior del planeta. Fue a través del análisis de estas vibraciones y de cómo se propagan por el interior marciano que los investigadores lograron detectar señales sísmicas indicativas de la presencia de agua líquida a profundidades de entre 10 y 20 kilómetros bajo la superficie.

Aunque ya se sabía de la existencia de agua congelada en los polos marcianos y se había detectado vapor en la atmósfera, esta es la primera vez que se confirma la presencia de agua líquida en Marte. Los resultados de este estudio fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y marcan un hito en la exploración del planeta rojo.

El Dr. Vashan Wright, investigador principal del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, destacó la importancia de este descubrimiento: «Comprender el ciclo del agua en Marte es fundamental para entender la evolución del clima, la superficie y el interior del planeta». Por su parte, el profesor Michael Manga, de la Universidad de California en Berkeley, quien también participó en la investigación, subrayó que «el agua es la molécula más importante en la evolución de un planeta». Según Manga, este hallazgo podría ayudar a responder una de las grandes incógnitas de la ciencia planetaria: «¿adónde fue a parar toda el agua de Marte?».

La superficie de Marte, con sus canales y ondulaciones, sugiere que en el pasado existieron ríos y lagos en el planeta. Sin embargo, desde hace aproximadamente 3.000 millones de años, Marte se ha convertido en un desierto árido. Se cree que parte del agua del planeta se perdió en el espacio cuando Marte perdió gran parte de su atmósfera, pero ahora los científicos consideran que una cantidad significativa de esa agua podría haberse refugiado en el subsuelo, como ocurre en la Tierra.

Aunque la sonda Insight solo pudo captar datos de la corteza terrestre justo debajo de ella, los investigadores sugieren que podrían existir depósitos similares en todo Marte. De ser así, el volumen de agua líquida en el subsuelo marciano podría ser suficiente para cubrir la superficie del planeta con una capa de más de 800 metros de profundidad.

Sin embargo, este hallazgo también trae consigo desafíos. A pesar de la emoción que genera la posibilidad de agua líquida en Marte, su ubicación, a profundidades de 10 a 20 kilómetros, representa un obstáculo significativo para cualquier intento de explotación, incluso para los multimillonarios con ambiciones de colonización. «Perforar un agujero a 10 km de profundidad en Marte -incluso para [Elon] Musk- sería difícil», comentó el profesor Manga.

Además de sus implicaciones para la exploración humana, este descubrimiento también podría redirigir la búsqueda de vida en Marte hacia el subsuelo del planeta. Como concluye el profesor Manga: «Sin agua líquida, no hay vida. Así que, si existen entornos habitables en Marte, podrían estar ahora en las profundidades del subsuelo».

Este hallazgo abre una nueva era en la exploración marciana, con el subsuelo como un posible refugio de agua y, tal vez, de vida.