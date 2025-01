Pronóstico del Tiempo: Frío y nieblas este 2 de enero de 2025 en España

El 2025 ha llegado y con él, un panorama meteorológico que nos recuerda que estamos en pleno invierno.

España se despierta hoy, 2 de enero, con una mezcla de frío, nieblas y algunas sorpresas climáticas que harán que más de uno se arrebuje en su bufanda.

Vamos a hacer un recorrido por el mapa del tiempo de nuestro país, con la promesa de no dejar que el frío nos congele el sentido del humor.

En Madrid, la capital se ha propuesto mantener la calma meteorológica. Con una temperatura máxima de 9°C y una mínima que ronda el 1°C, los madrileños tendrán que armarse de valor (y de abrigos) para enfrentar el día. La buena noticia es que el sol hará acto de presencia, aunque tímidamente, entre nubes que parecen no poder decidirse entre quedarse o marcharse. Es como si el cielo madrileño estuviera jugando al escondite con nosotros.

Mientras tanto, en Barcelona, la Ciudad Condal no se queda atrás en el juego del frío. Con máximas de 11°C, los barceloneses podrán presumir de estar un pelín más calentitos que sus vecinos de la capital. Sin embargo, que no canten victoria tan rápido, porque las mínimas también rondarán los 3°C. El Mediterráneo, por su parte, parece haberse tomado unas vacaciones de su habitual clemencia.

En el norte, Bilbao se prepara para un día de contrastes. Con máximas de 10°C y mínimas que besan los 2°C, los bilbaínos tendrán que estar atentos a los cambios de temperatura como si fueran los resultados de la lotería. La lluvia, fiel compañera de la ciudad, amenaza con hacer una de sus visitas sorpresa. Así que ya saben, paraguas en mano y ánimo por las nubes.

Bajando por la costa, Valencia se las da de primaveral con sus 12°C de máxima. Pero no nos dejemos engañar, las mínimas de 3°C nos recuerdan que el invierno no se ha ido de vacaciones. Los valencianos podrán disfrutar de cielos despejados, perfectos para una paella al sol, eso sí, con tres capas de ropa encima.

