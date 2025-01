Pronóstico del Tiempo: una DANA trae frío y lluvias a gran parte de España este 6 de enero de 2025

Los Reyes Magos llegan este año a España con un regalo meteorológico poco deseado: una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que trae consigo un cóctel de frío, lluvia y nieve para gran parte del país.

El día de Reyes de 2025 se presenta con un panorama meteorológico digno de un guion de película de invierno, donde los protagonistas serán los paraguas, las bufandas y los abrigos bien gorditos.

En Madrid, la capital del reino, el termómetro se mostrará generoso alcanzando los 12°C como máxima, pero no os confiéis, madrileños, porque la mínima rondará los 6°C.

El cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia del 40% y una acumulación prevista de 2 mm. Vamos, que si vais a ver la Cabalgata, mejor llevar el paraguas por si las moscas (o por si los Reyes deciden regar un poco las calles).

Pero no es solo Madrid la que se verá afectada por este capricho meteorológico.

La DANA ha decidido que es un buen día para darse un paseo por toda la Península Ibérica, dejando su huella en forma de precipitaciones y descenso de temperaturas.

En el norte, las lluvias serán las protagonistas, especialmente en Galicia y la cornisa cantábrica. Así que, queridos gallegos y cántabros, id preparando el chubasquero, que os va a hacer falta para recibir a sus Majestades de Oriente.

