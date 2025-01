Pronóstico del Tiempo: Adiós al frío intenso en España este 21 de enero de 2025

El martes 21 de enero de 2025 amanece en España con una sorpresa meteorológica.

A pesar de ser considerado históricamente como el día más frío del año, las previsiones indican que hoy experimentaremos un aumento generalizado de las temperaturas.

La borrasca Garoé, que se acerca a la península, es la responsable de este giro inesperado en el tiempo.

En Madrid, la capital, donde normalmente se esperarían temperaturas bajo cero para esta fecha, el termómetro alcanzará los 9,5°C de máxima. Esta cifra, aunque no es para ir en manga corta, supone un respiro considerable para los madrileños que ya se habían acostumbrado a despertarse con los coches cubiertos de escarcha.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informa que la masa de aire más templada asociada a la borrasca Garoé provocará un ascenso significativo de las temperaturas en gran parte del país. Las heladas, que han sido protagonistas en las últimas semanas, se limitarán hoy principalmente a zonas montañosas.

