Por qué el diseño de tu carta de restaurante es vital para tu negocio

Elegir un diseño de carta de restaurante adecuado es una decisión mucho más importante de lo que parece para tu negocio. En ocasiones, muchos restaurantes ponen poca atención a sus cartas de restaurantes ignorando que forma parte integral de una buena experiencia de cliente.

El diseño de tu carta de restaurante no debe ser solamente “bonita”. Debe acompañar a la imagen que quieres que tu restaurante proyecte en la mente de tu cliente que se forja incluso desde antes de poner un pie en el local.

Una experiencia consistente para tus clientes antes, durante y después de la visita a tu restaurante

Normalmente tus clientes habrán buscado tu restaurante por Internet. Desde la misma búsqueda en Google, que ya muestra una descripción de tu local en portada con Google My Business – y si no tienes Google My Business estás perdiendo una oportunidad de oro gratuita para promocionar tu restaurante. Hasta las múltiples páginas que te permiten poner una ficha de tu restaurante (elTenedor o WannaMenu, por ejemplo). En todo momento, las descripciones de tu restaurante, las fotos que acompañes, la carta de restaurante y su diseño, los precios de la carta, etc. – en WannaMenu puedes añadir tu carta de restaurante gratuitamente si te registras en MenuMaker – empezará a formar una idea en la cabeza de tu cliente.

No será lo mismo que un cliente vea un menú de restaurante sobrio, sin imágenes o con imágenes muy tenues, con letras oscuras que una carta de restaurante colorida, con una fuente alegre y de color, con imágenes, etc. El menú que esperas en ambos casos no es el mismo. El primero puede ser la carta de un restaurante más dirigido a grupos reducidos de personas adultas que esperan un menú tradicional o de alta cocina mientras que el segundo atraerá más fácilmente a familias con niños, por ejemplo.

Lo mismo aplica a restaurantes internacionales, como japoneses, italianos, griegos, etc. Añadir a la carta motivos sutiles que sugieran al cliente que está en un restaurante auténtico atraerá mucho más su atención que una carta que no diga nada en particular o, aún peor, que diga lo contrario de lo que se va a encontrar.

¿Cómo puedo realizar un buen diseño de carta de restaurante?

La forma más fácil es buscar online una aplicación para hacer cartas de restaurante, como MenuMaker. Te permitirá hacer el diseño original de forma gratuita y también te permite publicar tu restaurante en WannaMenu de forma gratuita.

Con la versión de pago (que va desde 6.5 € mensuales en su plan anual) te permitirá publicar la carta que crees en tu propia página web y sincronizarla automáticamente con Google My Business, de forma que no tengas que cada vez que cambies algo en la carta lo puedas cambiar en un solo sitio centralizado y se cambie en todos los demás automáticamente.

También te ofrece un QR para poder mostrar la carta online y traducirla a varios idiomas automáticamente, además de, por supuesto, poder imprimirla en PDF para que tengas el diseño de tu carta de restaurante en formato físico.