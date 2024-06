Jaime Siles: «Comercio interior»

Uno de los mayores placeres lo proporciona la lectura de páginas bellas. La palabra exacta, el verbo adecuado, el concepto puro, la imagen que proyecta hermosa, la elevación espiritual que propone, son algunos de sus atributos.

Xavier Casp tiene detractores enconados y admiradores rendidos. Jaime Siles lo reivindica aquí por una faceta que queda al margen de la filias y las fobias: en su condición de poeta. Y, ojo, que todos los que aparecen en este libro son de primera fila.

En virtud del índice, comencé por leer lo que dice de Jaime Gil de Biedma, muy interesante todo, pero no me detendré aquí, sino que diré que el siguiente fue Cervantes. Todo lo que apunta Jaime es rigurosamente cierto, pero también es verdad que en este texto se trasluce una gran admiración por nuestro literato universal y una decepción por el transcurso de las cosas. Añadiré, por mi cuenta y riesgo, y aunque parezca que me opongo a él, que Don Quijote vive, como siempre lo ha hecho. Si lo vieron en su tiempo, menos lo han de ver ahora. Quienes quieren destruir España, deberían leer a Cervantes. Si lo entendieran, desistirían de su empeño.

Borges, cuya seña de identidad, como la de Siles, es la palabra exacta, no tiene yo, solo él. Borges es literatura. Al describir su proceso creativo, se percibe que principalmente era depurativo, puesto que consistía en suprimir todo lo que no fuera absolutamente necesario para la inteligibilidad del texto.

Santa Teresa de Jesús, una mujer a la que admiro tanto, pero no por su santidad, situemos esta faceta en un plano superior y dejémosla ahí, sino como ser humano fascinante y más en su condición de mujer. Dejémonos de lo que habría podido ser en el caso de… Ella surgió en una circunstancia determinada y sus frutos son consecuencia de ella. Es una figura importantísima del Siglo de Oro. Como San Juan de la Cruz, del que tantos eruditos se han ocupado.

He citado a unos pocos de los poetas que aparecen en el libro, que tampoco son tantos, pero todos ellos son.