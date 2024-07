«Amsterdam»: El nuevo single ‘electrobachata’ de Anakena

Después de cerrar su gira ‘Carita Feliz / Carita Triste’ en la Sala Vesta de Madrid y conseguir, en septiembre de 2023, un éxito rotundo en la capital colgando el cartel de sold out en la Sala Mon, Anakena llega con música nueva este 2024 y lanza ‘Ámsterdam’: el primer adelanto de su tercer disco ‘Bachata City’.

‘Bachata City’ es el próximo proyecto musical de larga duración del grupo. Un álbum que reúne los sonidos más frescos e innovadores del pop caribeño – tropical que caracteriza y es clave, para entender la identidad de las canciones de Anakena.

‘Ámsterdam’ se configura como el anticipo de todo lo que está por llegar. Y es que, cómo dice el refrán, la llegada de la primavera la sangre altera y con ello, Anakena da la bienvenida a una nueva era con «una canción de un amor que no se quiere morir todavía. De una relación tan marcada en el pecho que es difícil de olvidar y se siente el vacío que dejó. Es una canción con arrepentimientos y frustración, que pareciera querer hacerte llorar, pero su fusión con house no te lo permite ya que quieres bailar esas penas».

En palabras de Adriana Jiménez, manager de la banda, las historias que componen los temas de ‘Bachata City’: «Están teñidas por la tristeza, la melancolía, el disgusto y la frustración que puede dejarnos los distintos amores. Y no hay mejor manera de contar esas historias que con la mezcla del son, el bolero, la güira, o como mejor conocemos esta mezcla: la bachata. Pero no cualquier bachata: la electrobachata».

El próximo 13 de junio Anakena actuará, como cabeza de cartel, en el ‘Electropical Music Fest’ de Madrid, en la Sala Panda Club, dónde compartirán escenario con artistas como Sofía Cristo y De Rancho. Del 8 al 11 de mayo el grupo venezolano formó parte del ciclo de conciertos de BIME Live Bogotá, el festival de showcases de las promesas de mercados latinos dentro de la feria referente diseñada para los profesionales de la industria musical.