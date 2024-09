La ‘sensación pop’ Tate McRae publica nuevo single ‘It’s ok I’m ok

Escrita y producida por creadores de éxitos como son Ryan Tedder (Taylor Swift, Beyoncé), ILYA (Ariana Grande, Rosalía) y Savan Kotecha (The Weeknd, Ellie Goulding), ‘It’s ok I’m ok’ marca un nuevo capítulo para Tate McRae.

Con un estribillo irresistible, la canción está acompañada por una increíble pieza de baile. Dirigido por Hannah Lux Davis (Doja Cat, Charlie XCX) y coreografiado por Sean Bankhead (Cardi B, Lil Nas X), el energético video musical sigue a una Tate imperturbable pavoneándose por las calles de la ciudad. Su presencia es a la vez imponente y seductora, atrayéndote a su mundo y haciendo que no quieras apartar la mirada.

Sobre la canción, Tate comenta: «Estoy más que emocionada de compartir ‘It’s ok I’m ok’ y este nuevo capítulo de mi música con el mundo. Esta canción es el resultado de reflexionar sobre las relaciones pasadas hasta el presente y cuánto he crecido y aprendido de ellas. Es una forma divertida de conocer tu valía y el sentimiento tan común de no querer nunca a nadie de vuelta”.

‘It’s ok I’m ok’ es el primer lanzamiento de Tate después de su muy esperado segundo álbum, THINK LATER, que debutó en el #4 en la lista de álbumes de Billboard. Impregnado de atractivo pop y letras pegadizas, el álbum incluía el éxito ‘greedy’, certificado por la RIAA con tres discos de platino, que le permitió a Tate conseguir el #1 en la lista Billboard Global 200, la lista Global Excl. US y la lista Global de Spotify. Este hit global ya acumula 1,5B de streams.

Actualmente se encuentra en su gira mundial THINK LATER TOUR que abarca 59 fechas en Europa, Reino Unido, América del Norte, Asia, Australia y Nueva Zelanda. Con un puñado de conciertos restantes, esta gira ya ha visto a Tate tocar en los lugares más grandes e icónicos de su carrera hasta ahora. El mes pasado, dio su primer concierto en el Madison Square Garden de Nueva York.