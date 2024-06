¿Cómo influye la oración en el cerebro y el bienestar mental?

C.S. Lewis, célebre creador del universo de Narnia, lo resumió con sabiduría: “Oro porque no puedo evitarlo, oro porque estoy desconsolado, oro porque la necesidad de hacerlo fluye de mí todo el tiempo, despierto o dormido. No cambia a Dios. Me cambia a mí”. Esta frase encapsula el sentido intrínseco de la oración para muchos: una necesidad vital que trasciende lo divino y se centra en la transformación personal.

Hilary, oyente del programa de ciencia de la BBC Crowdscience, encuentra en la oración una conexión con Dios, ya sea sentada sobre un tronco o caminando. Pero últimamente se pregunta: “¿Cómo afecta la oración al cerebro y al bienestar mental?”.

Esta inquietud ha llevado a expertos a investigar si la oración y otras prácticas como la meditación pueden tener efectos similares en nuestro cerebro, independientemente de las creencias religiosas.

Andrew Newberg, neurocientífico y director de investigaciones del Instituto Marcus de Medicina Integral de la Universidad Thomas Jefferson, ha revelado a través de resonancias magnéticas que la oración activa áreas específicas del cerebro, como el lóbulo frontal, asociado con la concentración profunda. Sin embargo, en estados de “oración profunda”, donde se experimenta una sensación de trascendencia, la actividad en el lóbulo frontal disminuye, permitiendo que el individuo sienta que la experiencia le llega desde fuera. Además, la reducción de la actividad en el lóbulo parietal, que nos ayuda a percibir nuestro propio cuerpo, podría explicar la sensación de unidad y conexión que muchos sienten durante la oración.

Esta investigación resuena con Hilary, quien describe su experiencia de oración contemplativa como una pérdida del sentido del ser individual y una profunda conexión con Dios. Pero la oración es subjetiva; lo que para Hilary ocurre en la tranquilidad de la naturaleza, para otros puede suceder en una iglesia o en momentos de silencio absoluto.

Tessa Watt, experta en meditación y mindfulness, sugiere que prácticas como el mindfulness pueden inducir estados similares a los de la oración, enfocando la atención en el presente y activando el sistema nervioso parasimpático, que ayuda a calmar la mente y controlar las emociones.

Blake Victor Kent, sociólogo del Westmont College de California, aporta una perspectiva interesante: la relación emocional con Dios puede reflejar nuestras primeras relaciones afectivas. Según la teoría del apego, aquellos con cuidadores inconsistentes pueden desarrollar apegos inseguros, dificultando una conexión íntima con lo divino y generando sentimientos de culpa en contextos religiosos.

La oración, por tanto, puede ser una experiencia compleja y no siempre positiva. Blake, con apego ansioso, describe su propia experiencia de oración como vacía e incierta, lo que subraya la importancia de comprender nuestras relaciones emocionales para mejorar nuestra salud mental.

Curiosamente, Newberg ha encontrado que estados cerebrales similares a los de la oración profunda también se observan en músicos durante la improvisación, sugiriendo que la creatividad puede ser una práctica espiritual, independientemente de la religiosidad.

En última instancia, tanto la oración como la meditación y la creatividad parecen compartir un núcleo común: la capacidad de trascender el yo individual y conectar con algo mayor, sea esto Dios, la música o el momento presente. Hilary, tras escuchar a los expertos, encuentra un hilo común en sus experiencias, afirmando que tanto la oración como el canto con el coro son para ella actos espirituales.

Este análisis nos invita a reconsiderar la oración y otras prácticas similares no solo como actos de fe, sino como herramientas poderosas para la transformación personal y el bienestar mental, accesibles a todos, creyentes o no.