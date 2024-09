Real Madrid: Endrick se casó en secreto

Este lunes, el joven futbolista de solo 18 años sorprendió a sus seguidores al anunciar su matrimonio con la influyente y bella Gabriely Miranda, de 21 años. La pareja compartió una serie de fotografías en Instagram que derrocharon romance, donde ambos lucen radiantes y, por supuesto, ¡totalmente enamorados!

La publicación no dejó a nadie indiferente. Con el pie de foto «Finalmente casados», la pareja posó como en un cuento de hadas moderno: ella, vestida de blanco con un elegante vestido de novia, y él, con un traje oscuro que combinaba a la perfección con su estilo juvenil. Pero, como todo un futbolista millennial, el delantero no dejó de ser fiel a su esencia, optando por un look relajado con zapatillas deportivas, ¡sin calcetines ni corbata! Todo un ícono de estilo informal pero chic.

Como si no fuera lo suficientemente romántico, la pareja incluyó una cita bíblica en la publicación:

«De esa forma, ellos ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, nadie lo separa». Un toque de espiritualidad que hizo suspirar a sus miles de seguidores.

Aunque la pareja no reveló detalles específicos sobre la ceremonia, fuentes cercanas aseguran que fue una celebración íntima y discreta, alejada de los focos mediáticos. Todo indica que el amor entre el futbolista y la modelo y estudiante de nutrición sigue floreciendo desde que hicieron oficial su relación el año pasado.

Para aquellos que han estado siguiendo de cerca la historia de este cuento de hadas, no es una sorpresa total. Ya en octubre pasado, el astro brasileño había anunciado su compromiso formal con Gabriely, antes de hacer su tan esperado debut en el Real Madrid en julio. Desde entonces, la joven se había mudado a la glamorosa capital española para estar cerca de su amor, y todo el mundo sabía que la boda era solo cuestión de tiempo.

Y, por si quedaba alguna duda del compromiso entre ambos, en abril publicaron un peculiar «contrato de noviazgo», registrado oficialmente en una notaría. Con ese toque legal, la pareja dejó claro que su amor estaba basado en algo más que sentimientos, ¡una relación sólida y bien estructurada!

Ahora, el matrimonio de esta pareja dorada no hace más que confirmar lo que muchos ya sabían: están viviendo un sueño. Un amor que combina fama, juventud y, por supuesto, la promesa de un futuro juntos en Madrid, entre goles y likes. ¡Felicidades a los recién casados!